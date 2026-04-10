Sánchez apuesta por avanzar hacia un ejército europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el European Pulse Forum, en Barcelona, David Zorrakino | EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las instituciones de la Unión Europea (UE) suspender el acuerdo de asociación con Israel: «No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia». En el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, ha defendido esta suspensión «por coherencia y también por empatía» y para que la posición mantenida por la Unión en Ucrania sea apoyada por el resto del mundo. «España, por supuesto, está preparada para dar ese paso junto con otros muchos países europeos» y ha asegurando que Israel está atropellando y violando muchos de los artículos del acuerdo de asociación.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar «mañana mismo» hacia un ejército europeo, «no en diez años, ni en dos».