Un niño de 12 años muere tras ser apuñalado por un joven en una biblioteca madrileña

C.P.S. COLPISA / REDACCIÓN

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Un helicóptero medicalizado del 112.
Un helicóptero medicalizado del 112. Ana García

El suceso ha ocurrido en la localidad de Villanueva de la Cañada y, según algunas fuentes, el agresor, de 19 años, tiene autismo y habría reaccionado de forma airada

10 abr 2026 . Actualizado a las 08:23 h.

Un niño de solo 12 años ha muerto este jueves por la noche en Madrid tras haber sido apuñalado a última hora de la tarde por otro joven en la localidad de Villanueva de la Cañada,

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