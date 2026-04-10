Un niño de 12 años muere tras ser apuñalado por un joven en una biblioteca madrileña
COLPISA / REDACCIÓN
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El suceso ha ocurrido en la localidad de Villanueva de la Cañada y, según algunas fuentes, el agresor, de 19 años, tiene autismo y habría reaccionado de forma airada10 abr 2026 . Actualizado a las 08:23 h.
Un niño de solo 12 años ha muerto este jueves por la noche en Madrid tras haber sido apuñalado a última hora de la tarde por otro joven en la localidad de Villanueva de la Cañada,