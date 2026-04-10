Manos Limpias pide actuar por su cuenta contra Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid. JAVIER LIZÓN | EFE

Manos Limpias, la organización que propició el inicio de la investigación a Begoña Gómez, ha marcado definitivamente distancias con el resto de acusaciones populares, con las que tiene una «discrepancia profunda», y ha pedido poder acusar por su cuenta en el procedimiento y no agrupada con ellas.

Este colectivo ya se desmarcó hace una semana de las acusaciones populares que coordina Hazte Oír al solicitar al juez que exima a la asesora de Begoña Gómez y que revoque su decisión de llevar la causa por el procedimiento de un tribunal de jurado popular.

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En un nuevo escrito dirigido al juez Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso Efe, Manos Limpias constata su «radical discrepancia» con las acusaciones populares y deja claro que, en su opinión, de la investigación «no es ni remotamente posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional».

Son tres de los cinco delitos por los que Peinado investiga a Begoña Gómez, de los que no ve indicios Manos Limpias, que entiende que solo podrían prosperar el de malversación y el de tráfico de influencias y, «eventualmente», uno de prevaricación, que es el que determinaría que la causa no acabase en un jurado popular.

Respecto a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, Manos Limpias tiene «plena sintonía» con la postura de las defensas y de la Fiscalía, que no ven delito.

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Es más, advierte Manos Limpias al juez que si continúa con su imputación podría poner «en riesgo el buen fin del proceso» ya que la declaración como testigo de Álvarez —con obligación de decir verdad— «puede resultar determinante para que exista prueba de cargo suficiente» frente a Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Por razones como estas, Manos Limpias ha pedido al juez que constituya una segunda agrupación procesal de las acusaciones, bajo su dirección letrada, que pueda albergar otras acusaciones que «lo entendieran procedente».