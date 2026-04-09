El jefe de gabinete de María Jesús Montero ordenó elevar a Hacienda una petición de Víctor de Aldama

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imegan de archivo. Marta Fernández | EUROPAPRESS

Ignacio Granada, funcionario del Ministerio de Hacienda, declaró como testigo en el juicio de las mascarillas que se sigue en el Tribunal Supremo y aseguró que Carlos Moreno, el entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, le dio la «orden» a través de «un pantallazo de wasap» de elevar a la Agencia Tributaria la solicitud que le había hecho Víctor de Aldama sobre una empresa de su propiedad para que se le aplazara el embargo decretado por el fisco. «Yo, en cumplimiento de la orden de mi superior jerárquico, lo trasladé», aseguró. El funcionario indicó que este tipo de peticiones «no es habitual», pero tampoco es «infrecuente». Aldama declaró en la instrucción del caso que Koldo García le dijo que había que tener «un detalle» con Moreno y por eso le entregó 25.000 euros. Algo que Moreno negó.

Page pide que el PSOE acuse

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, insistió este jueves en que el dinero en efectivo sale de las cuentas corrientes del PSOE y que es un partido «limpio». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió que el PSOE está «repleto» de dirigentes y cargos «limpios y honestos». Pero indicó que le gustaría que fuera el PSOE el que ejerciera la acusación contra aquellos que han abusado de la organización «para su beneficio personal».