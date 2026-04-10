Los interrogantes que asedian al ADIF y Transportes en el accidente de Adamuz
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El informe de la Guardia Civil apunta a tasas de error «relevantes» en los sistemas de auscultación de la vía y en la detección temprana de roturas10 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir, prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario», dijo en una de sus comparecencias parlamentarias sobre el accidente