Los interrogantes que asedian al ADIF y Transportes en el accidente de Adamuz

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de la manifestación convocada por las víctimas del accidente de Adamuz el pasado 20 de marzo
Imagen de la manifestación convocada por las víctimas del accidente de Adamuz el pasado 20 de marzo Alberto Di´az | EFE

El informe de la Guardia Civil apunta a tasas de error «relevantes» en los sistemas de auscultación de la vía y en la detección temprana de roturas

10 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir, prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario», dijo en una de sus comparecencias parlamentarias sobre el accidente

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