Un hombre muerto tras un encuentro sexual con droga Alfa en su piso de Valencia

Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 48 años en su domicilio de Benetússer (Valencia) después de mantener un encuentro sexual con otro varón, de 44 años, tras ser encontrado sin vida en la mañana de este viernes 10 de abril. Ambos hombres habrían quedado voluntariamente para tener sexo y durante la noche habrían consumido distintas sustancias estupefacientes, entre ellas droga Alfa, según ha reconocido a los agentes el hombre que inicialmente había sido engrilletado, pero que finalmente simplemente se encuentra prestando declaración para aclarar lo ocurrido.

Inicialmente se investigaba lo sucedido como un posible homicidio y los agentes de la Guardia Civil tenían arrestado al varón en el domicilio como sospechoso, al constatar que la víctima llevaba varias horas fallecido y que su declaración no cuadraba. Tras la inspección del cadáver por parte del médico forense y no apreciar signo alguno de violencia externa, sumado a que el propio interrogado había alertado de lo ocurrido en cuanto se ha dado cuenta del estado de su pareja sexual, se ha descartado que se trate de un crimen.

No obstante, será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento de esta persona, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia a las once de la mañana. La plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja se ha hecho cargo del caso.

La víctima ha sido identificado como Fernando S. C., un taxista de 48 años, miembro del colectivo LGTBI y sin antecedentes. Mientras que el varón que está siendo interrogado es unos años más joven, 44, y cuenta con antecedentes por violencia sexual, de ahí que se sospechara en un primer momento de que se tratara de un crimen entre dos homosexuales.

El primer aviso ha entrado a las 6.40 horas de la madrugada cuando los vecinos han alertado al ver a un hombre visiblemente nervioso pidiendo auxilio desde el balcón de una finca de la calle Nuestra Señora del Socorro de Benetússer. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Benetússer y de la Guardia Civil.

También ha sido necesaria la presencia de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, que una vez han logrado acceder al domicilio han encontrado el cadáver de un hombre, que al parecer llevaría ya varias horas muerto. Este hecho también ha hecho que todas las sospechas recayeran en el varón que estaba con él en el piso del fallecido.

Las fuentes consultadas han aclarado que ambos hombres habían consumido distintas sustancias, entre ellas la droga Alfa. Dicha sustancia estupefaciente ha estado inmersa en otras muertes e incidentes violentos en el último año en la provincia de Valencia. De hecho el consumo de esta droga, con efectos estimulantes, puede producir efectos graves para la salud, incluyendo intoxicaciones agudas e incluso la muerte, según alertan los expertos.

En torno a las diez de la mañana los agentes de la Guardia Civil de Alfafar se han llevado al hombre que estaba en la casa con el fallecido para tomarle declaración y esclarecer lo ocurrido en este piso del número 20 de la calle Nuestra Señora del Socorro de Benetússer. Todo indica que no alertó antes del estado de su compañero porque él tampoco estaba en condiciones óptimas de salud tras el consumo de esta droga.