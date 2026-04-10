El ministerio público pide al Constitucional anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo JAVIER LIZÓN / EFE

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Como ya avanzó la actual fiscal general, Teresa Peramato, finalmente el ministerio público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En su demanda de amparo, el ministerio fiscal articula una crítica de fondo a la sentencia, al considerar que incurre en múltiples vulneraciones constitucionales. En primer lugar, denuncia una quiebra del derecho a la presunción de inocencia, al entender que el tribunal «priva indebidamente de valor exculpatorio a los contundentes testimonios de descargo» aportados durante el juicio oral . Según la Fiscalía, varios profesionales de la información negaron «categóricamente» que García Ortiz fuera la fuente de la filtración investigada, aportando además datos que resultaban incompatibles con la versión de los hechos recogida en la sentencia.

Sin embargo, el fallo del Supremo «omite toda referencia a estos contenidos de descargo o exculpación», lo que, a juicio del Ministerio Público, supone una valoración sesgada de la prueba. La Fiscalía critica, además, que se haya utilizado una interpretación «constitucionalmente inasumible» del secreto profesional periodístico para restar credibilidad a estos testimonios.

El recurso también cuestiona la base probatoria de la condena, al considerar que se sustenta en una prueba indiciaria «manifiestamente idónea» . En este sentido, sostiene que el órgano judicial optó por la interpretación de los indicios «más desfavorable para el acusado», sin que esta se apoyara en un razonamiento lógico sólido.

Otro de los pilares del recurso se centra en la supuesta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. La Fiscalía pone el foco en la obtención de uno de los indicios clave, relativo al borrado de conversaciones personales por parte del acusado, que considera fruto de una medida de investigación «indiscriminada» y no justificada . Según el escrito, esta actuación habría afectado a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos.

El ministerio público subraya que dicha medida no tuvo en cuenta «la información de extrema sensibilidad en poder del acusado» ni el hecho de que su despacho pudiera ser considerado un «domicilio profesional», lo que, en su opinión, agrava la lesión de derechos.

Asimismo, la Fiscalía denuncia una vulneración del derecho a conocer la acusación y a defenderse de ella. En concreto, reprocha a la sentencia haber introducido un «giro argumental sorpresivo» al atribuir carácter delictivo autónomo a la publicación de una nota de prensa de marzo de 2024, pese a que este extremo había sido descartado previamente en la delimitación del objeto del proceso . Esta circunstancia, sostiene, supuso «una ruptura flagrante del marco objetivo del proceso» y dejó al acusado sin posibilidad de defensa frente a esa imputación.

Por último, el recurso de amparo cuestiona la interpretación del delito de revelación de secretos realizada por el Tribunal Supremo. La Fiscalía considera que la sentencia desborda «los límites semánticos» del tipo penal al entender que puede cometerse incluso cuando los datos ya son de conocimiento público . Esta interpretación, añade, contradice la jurisprudencia previa del propio alto tribunal y resulta «sorpresiva e imprevisible».

Además, advierte de que esta lectura del delito puede generar efectos incompatibles con el papel esencial del derecho a la información en un Estado democrático, al afectar al «derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz» .

Con este recurso, la Fiscalía sitúa el caso en el ámbito del control constitucional, donde el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la condena al exfiscal general respetó las garantías fundamentales recogidas en la Carta Magna. La decisión que adopte el alto tribunal será clave no solo para el futuro judicial de García Ortiz, sino también para delimitar el alcance de derechos como la presunción de inocencia, el secreto profesional y la interpretación de los delitos vinculados a la difusión de información.