El exjefe de redes sociales de Vox niega ante el juez haber agredido sexualmente a un menor de edad

Javier Esteban Bejarano, a la derecha, en una imagen de archivo.

El Me Too no es exclusivo de PSOE y PP. El exjefe de redes sociales de Vox Javier Esteban Bejarano declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, como investigado por un delito de agresión sexual a un menor. Durante su comparecencia, que se alargó unos veinte minutos, el que fuera responsable digital de la formación ultraderechista rechazó la versión del denunciante, negó haber protagonizado ningún comportamiento delictivo y sostuvo que las relaciones fueron «consentidas y voluntarias», pese a que los hechos ocurrieron cuando la víctima todavía era menor de edad. Así lo señalaron este jueves fuentes jurídicas presentes en la sala que investiga esta causa, que ahora continúa en fase de instrucción, a la espera de que el juez decida si practica nuevas diligencias o avanza con el procedimiento.

El togado ya había escuchado el pasado 4 de marzo a la víctima, que se ratificó en la denuncia presentada ante la Policía Nacional el 12 de diciembre. En ella, relataba que, cuando tenía 16 años y era militante de la organización juvenil Revuelta, el comnunity manager del partido le habría realizado «tocamientos contra su voluntad».

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Los hechos se remontan a octubre del 2023, cuando el acusado le habría enviado varios wasaps proponiéndole verse en persona, algo que ocurriría dos meses después. Una cita en la que Esteban «se puso muy pesado y me acompañó acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento», había declarado el joven ante los agentes. También le habría pedido un beso en la boca, le enviaba fotobombas animándole «a tener relaciones homosexuales» y le contestaba a stories de Instagram desde la cuenta oficial de Vox. Dos años después, cuando el denunciante tenía 17 años, volvió a citarlo en la sede de la calle Bambú y le propuso «de nuevo, ir a su casa, con clara intención sexual», a lo que el adolescente se negó.

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Además, el denunciante informó de que al menos otros dos menores —un becario y un militante— habrían sufrido las mismas prácticas. «Se refiere a sus víctimas como sus niños», agregó.

Guerra sucia de Revuelta

Esteban —que aunque se declaró inocente, renunció el pasado diciembre a sus cargos y se dio de baja en Vox para «no perjudicar» a la formación— atribuyó esta denuncia por agresión sexual a una guerra sucia de los dirigentes de Revuelta Jaime Hernández y Pablo González Gasca, tras denunciarlos por «irregularidades» en la gestión de donaciones para los afectados por la dana captadas por esta organización juvenil afín al partido de Santiago Abascal.