España reabre su embajada en Teherán entre críticas de Tel Aviv: «Van de la mano»

José Manuel Albares, ministro de Exteriores. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ordenó este jueves reabrir la embajada española en Teherán —desalojada a principios de marzo, desde que se recrudeció el conflicto en Oriente Medio— para «apoyar el alto