España reabre su embajada en Teherán entre críticas de Tel Aviv: «Van de la mano»
MADRID / COLPISA
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La legación fue evacuada al inicio de la guerra por el riesgo para la seguridad del personal diplomático, el ministro Albares ha dado la orden para el regreso del personal.10 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ordenó este jueves reabrir la embajada española en Teherán —desalojada a principios de marzo, desde que se recrudeció el conflicto en Oriente Medio— para «apoyar el alto