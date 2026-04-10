La dirección de ERC replica a Rufián: «No podemos resolver las disputas de la izquierda española»

Isaac Albert, portavoz adjunto de ERC, este lunes en una imagen de archivo EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Portazo de ERC a la propuesta de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, de unificar la izquierda a la izquierda del PSOE. «Podemos ayudar pero no resolver sus disputas», respondía a su compañero el portavoz de los republicanos, Isaac Albert que insistía: «Nuestra prioridad es Cataluña». En un mensaje en la red social X, Albert ha respondido así después de que este jueves Rufián interpelara directamente a la dirección de su partido y le pidiera que liderara la construcción de confluencias de izquierdas.

El portavoz de ERC ha afirmado que la dirección del partido «comparte la preocupación» expresada por Rufián ante la posibilidad de que el PP y Vox lleguen al Gobierno y el «peligro» que vive la democracia «en todos lados». «Si depende de Esquerra, la extrema derecha no gobernará. Nunca. En ningún lugar», ha subrayado. Sin embargo, ha rechazado que ERC forme parte de «la izquierda del PSOE», y ha reivindicado a su partido como «la izquierda nacional de Cataluña», cuyas prioridades son «claras»: «Cataluña, su gente, su lengua y sus intereses».

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Albert ha remarcado que Esquerra «puede ayudar», pero no «resolver» las «disputas de la izquierda española»: «Nuestro compromiso es con el país». Asimismo, ha enfatizado que ERC quiere «liderar todo el espacio de la izquierda en Cataluña, sin migajas» y ha defendido que «la izquierda útil es social y nacional» porque «sin conciencia nacional, no hay transformación real».

En este sentido, ha apostado por «sumar» con otras fuerzas progresistas en los territorios como EH Bildu, el BNG o Compromís porque «defender la democracia es también defender los pueblos».

La opinión de Sumar

Preguntada por este acto este viernes en una entrevista en Telecinco, la líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández ha dicho que cualquier diálogo entre representantes de la izquierda es «un ejercicio sano» que tiene «mucho futuro» porque lo importante, ha subrayado, es «sentarse y hablar».

«Es un paso más, en definitiva, de un diálogo constructivo que lo que busca es construir un proyecto político ganador que sea capaz de ilusionar y que sea capaz de plantarle cara a esa ofensiva de la extrema derecha y la derecha que se viene encima», ha añadido, recoge Efe.

En su opinión, «todo suma», tanto la charla del pasado jueves como la del pasado 18 de febrero entre Rufián y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, o el acto de refundación de la coalición Sumar del pasado 21 de febrero con representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, a la que invitan a unirse a otros partidos como Podemos.

Ante la pregunta de quién va a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, la líder de Movimiento Sumar ha señalado que liderazgos «no faltan», pero ha insistido en que en la coalición de la que forma parte están centrados ahora en definir el proyecto político