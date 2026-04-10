Abascal arranca la precampaña andaluza ridiculizando al presidente de la Junta y le llama «Juanma Moruno»

Abascal, durante el acto político celebrado en Málaga Jorge Zapata | EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, arrancó la precampaña andaluza el jueves en Málaga y lo hizo con intensidad verbal y dudosos juegos de palabras. Se refirió al presidente de la comunidad y candidato del PP como «Juanma Moruno». No fue un lapsus verbal. Ese apodo, dijo, se lo ha puesto porque considera que reivindica «las mismas tonterías» que el PSOE, entre ellas la figura de Blas Infante, «un personaje increíblemente elevado a la categoría de santón» que es «padre de una patria islamista». El líder de Vox siguió cargando contra Moreno al que acusó de «promocionar la invasión» con las mismas políticas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «No le deis una mayoría absoluta al PP». dijo.

En un mitin ante casi un millar de personas en una plaza de Málaga junto a sus cabezas de lista, pidió a los andaluces que le den a su partido «la oportunidad» como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde ha dicho que tienen «las llaves» de los gobiernos autonómicos. Recordó «la contribución» de Vox en el 2018 en el Andalucía, ya que hizo posible el cambio tras décadas de gobiernos socialistas, aunque lamentó que se haya visto «frustrado» y que se quedara solo en «siglas» porque el PP ha hecho «las mismas políticas» que el PSOE.

Abascal aseguró además que su partido defiende sin miedo ni complejos «la Andalucía verdadera» y la España de Fernando III. También sacó pecho por las batallas que terminaron en 1492 en Granada con la Reconquista ante los musulmanes.

El primero en precampaña

Abascal, el primer líder nacional que se suma a la precampaña andaluza (además de Antonio Maíllo, que es candidato), eligió Málaga, feudo del PP, y el populoso distrito de Carretera de Cádiz, que desde los años sesenta acogió a miles de trabajadores en sus grandes bloques de viviendas, aunque ahora es zona de contrastes por el auge de su área costera. Aludió al contexto «de mentiras» sobre Vox, en el que considera que se busca «desilusionar» a sus posibles votantes, pero recordó que Andalucía le dio al partido sus «primeras alegrías» en el 2018, por lo que ha pedido que no se olvide que el cambio fue posible por ellos, ya que antes siempre había «un PP impotente» para desbancar al PSOE.

También lamentó que los populares estén «empeñado en despreciar a Vox» mientras Sánchez «recobra el aliento» y cree que en las próximas elecciones generales incluso habrá votantes socialistas que optarán por Vox porque están defraudados. Insistió en que su partido es la única opción frente a «la mafia» del PSOE y «la estafa» del PP y ha advertido de que no quieren «simplemente entrar en un gobierno», sino «cambiar las cosas».

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Garantizó que están comprometidos con poner «toda la fuerza» de los votos que se les entreguen, aunque ha admitido que no pueden prometer el cambio total porque saben de las dificultades y del «campo minado» con el que se van a encontrar. También hizo alusión al problema de los cribados de cáncer de mama, sobre lo que ha dicho que tiene que ver «con el colapso de la sanidad» y lamentó la muerte de una mujer «que había acudido doce veces a Urgencias y le dijeron que no tenía nada».

Manuel Gavira, candidato de Vox a la Junta de Andalucía Álex Zea | EUROPA PRESS

Sobre el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, resaltó que es «un tipo leal, valioso, alguien que en los momentos difíciles ha sido siempre disciplinado y ha estado sin rechistar apoyando todas las decisiones, las acertadas y las desacertadas». Durante el discurso de Abascal, cuando se refería a la inmigración y al «islamismo» de Blas Infante, una persona le ha proferido gritos de «fascista», lo que ha causado la reacción de los asistentes hasta que la policía lo ha llevado a otro lugar.