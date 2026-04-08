Sánchez inicia su cuarta visita oficial en cuatro años a China este viernes

Sánchez, en abril del 2025 junto al presidente chino, Xi Jinping. ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL | EFE

Pedro Sánchez vuelve a China. El presidente del Gobierno participará en un viaje oficial de cuatro días en el país asiático. Su llegada será este viernes, y lo hará acompañado de su mujer, Begoña Gómez. La Moncloa remarca que este viaje, el cuarto en sendos años, servirá para atraer inversores chinos a España. El Gobierno pretende que el país europeo consiga un mejor acceso a «materias primas críticas» y a «tierras raras» gracias a su colaboración con Pekín.

El Ejecutivo español busca reforzar sus lazos con el gigante asiático e «intercambiar puntos de vista en profundidad» sobre las relaciones bilaterales y sus intereses comunes. Fuentes de la Moncloa remarcan que es «posible» que el presidente chino, Xi Jinping, hable con Sánchez de la situación en las guerras en curso de Ucrania e Irán. El jefe del Ejecutivo español también se citará con el primer ministro chino, Li Qiang. Madrid considera que China juega un papel relevante como «fuerza estabilizadora».

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Refuerzo de los lazos

El rey Felipe VI y la reina Letizia realizaron una viaje oficial a China en noviembre, en lo que es un acercamiento más entre ambos Estados. Desde la Moncloa señalan que Sánchez, esta vez, será recibido por Xi con un banquete oficial. Anteriormente lo hizo en un almuerzo, lo que para el Gobierno supone un avance en términos diplomáticos.

En el Gobierno defienden además que este viaje tiene un marcado espíritu europeo, porque los grandes mensajes están alineados con las autoridades comunitarias y responden a problemas que afectan no solo a España sino al resto de socios del continente. El aumento del déficit comercial a favor de China, los problemas con importaciones subvencionadas que perjudican a productos europeos o las dificultades para invertir en suelo chino por la protección de patentes y tecnología son problemas de toda Europa que España traslada a China.

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En ese sentido, defienden que las exportaciones españolas han aumentado un 7 % en los últimos años y si el déficit comercial sigue creciendo es porque las importaciones de China han aumentado mucho en sectores como el vehículo eléctrico.