La prostitución como estrategia de defensa

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Marino Turiel, abogado de el exministro de transportes José Luis Ábalos, hace declaraciones a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo.
Marino Turiel, abogado de el exministro de transportes José Luis Ábalos, hace declaraciones a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo. SERGIO PÉREZ

La defensa de Ábalos trata de desacreditar el testimonio de Jésica Rodríguez asegurando que hay «un pacto y una concertación» entre ella y el empresario Víctor de Aldama

09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sorpresiva intervención del abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, preguntando a bocajarro a la expareja del exministro si ejercía la prostitución no fue casual. La estrategia de defensa de Ábalos pasa por desacreditar

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