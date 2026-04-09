La prostitución como estrategia de defensa
MADRID / LA VOZ
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La defensa de Ábalos trata de desacreditar el testimonio de Jésica Rodríguez asegurando que hay «un pacto y una concertación» entre ella y el empresario Víctor de Aldama09 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sorpresiva intervención del abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, preguntando a bocajarro a la expareja del exministro si ejercía la prostitución no fue casual. La estrategia de defensa de Ábalos pasa por desacreditar