La prostitución como estrategia de defensa

Marino Turiel, abogado de el exministro de transportes José Luis Ábalos, hace declaraciones a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo. SERGIO PÉREZ

La sorpresiva intervención del abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, preguntando a bocajarro a la expareja del exministro si ejercía la prostitución no fue casual. La estrategia de defensa de Ábalos pasa por desacreditar