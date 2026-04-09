El presidente de Forestalia dimite tras la apertura de dos causas judiciales por presunta corrupción

El fundador de Forestalia, Fernando Samper, en el Senado. Mariscal | EFE

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, dimitió de su cargo y dejó la compañía en manos de su hijo, Ricardo Samper García, en un momento delicado por las investigaciones judiciales en curso que salpican a la sociedad: el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional y la concesión de permisos ambientales en un juzgado de Teruel. En un comunicado, la entidad anunció el nombramiento en cumplimiento de un protocolo interno elaborado por el despacho Cuatrecasas para separar la propiedad de la gestión y preservar la estabilidad de la actividad «en un momento especialmente sensible», habida cuenta de las dos causas abiertas por presunta corrupción.

Forestalia asegura en su escrito que este «ajuste en el gobierno corporativo» pretende reforzar el funcionamiento del grupo y garantizar su desarrollo futuro, al tiempo que enmarca su decisión en la voluntad de facilitar el curso normal de los procesos actualmente abiertos. Sobre el nombramiento de Ricardo Samper, explica que responde al «compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial», y añade que asume la responsabilidad con el objetivo de consolidar la actividad productiva, reforzar las relaciones con los grupos de interés y asegurar el desarrollo de los proyectos en marcha.

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El pasado lunes, Fernando Samper compareció ante el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo, y reconoció que se reunió al menos una vez con el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán por mediación de su socio en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, aunque precisó que no hizo «nunca» negocios ni con el exdirigente socialista ni tampoco con la compañía navarra. «Cero», remarcó.

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Sobre la causa de los permisos ambientales que investiga un juzgado de Teruel, aseguró que tiene «muchas ganas de hablar, pero por respeto a la división de poderes antes lo hará ante el juez». Durante su intervención, Samper dijo que no conoce «de nada» ni al exministro José Luis Ábalos ni a Koldo García ni a Leire Díez.

La Guardia Civil sospecha que Forestalia pudo pagar 200.000 euros para lograr un préstamo blando de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) a favor de Arapellet, una filial de la empresa aragonesa de energías renovables que se dedica a la producción de biomasa.

La empresa presenta este nombramiento como un paso para fortalecer su estructura organizativa, afianzar la autonomía, y consolidar su marco de relaciones institucionales y empresariales.