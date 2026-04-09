PP y PSOE se enzarzan por el soldado español retenido por el ejército israelí en el sur del Líbano: «He estado en controles de tráfico más tiempo»

La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, este jueves en Madrid Daniel Gonzalez | EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informaba ayer de que, durante cerca de una hora, un militar español, en el marco de una misión de paz de la ONU, había sido retenido por el ejército israelí mientras participaba en un convoy logístico en el sur del Líbano. Un día después, la bronca política está servida. El origen está en las palabras que la portavoz del PP, Esther Muñoz, ha dicho al respecto. Aunque en un primer momento no ha querido mostrar su posicionamiento, «por falta de información», ha acabado ironizando sobre el tema. «Estuvo retenido una hora. He estado en controles de tráfico que me han tenido retenida bastante más tiempo», ha asegurado.

Ante estas palabras, desde el PSOE han saltado al ataque. Han acusado a la portavoz popular de «frivolizar» respecto a la «detención» de este soldado y han asegurado que, en el PP, son solo «patriotas de pulsera y de boquilla». A juicio de los socialistas, «España no se merece una oposición así», ni un partido que no condena la guerra «sin matices, que mira hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos y que hace chistes cuando Israel retiene a un militar español».

El episodio que ha sembrado la disputa entre las dos principales formaciones políticas, según la versión trasladada por el Ministerio de Defensa el miércoles, se produjo cuando fuerzas israelíes bloquearon un convoy logístico de la FINUL que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio desplegado en la zona. En el transcurso de esa intervención, varios efectivos fueron retenidos, entre ellos un militar de nacionalidad española. La retención se prolongó durante «menos de una hora» y concluyó tras la «protesta más enérgica» cursada por España tanto ante Naciones Unidas como ante las autoridades israelíes.

Sin giro respecto a Trump

La posición del PP respecto a Estados Unidos y sus amenazas a Irán por la guerra en Oriente Medio es uno de los últimos tableros de batalla en los que pelean Gobierno y oposición. Tras el mensaje publicado el martes por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, en el que cuestionaba la agresividad de Donald Trump hacia Irán -al asegurar que iba a «morir toda una civilización»- y la respuesta del Ejecutivo de Irán, que ha sido interpretada por algunos como una forma de agradecimiento, el debate sobre la postura de la formación ha ido subiendo de tono. No obstante, la portavoz del partido en el Congreso, ha asegurado que no han cambiado de opinión respecto al conflicto ni sobre la importancia de mantener como aliado a Estados Unidos, pero ha tildado de «barbaridad» las palabras del máximo dirigente norteamericano.