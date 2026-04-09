El PP crea en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, que tacha de «Telepedro»

José Pablo López, presidente del Consejo de Administración de RTVE, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario en el Senado Ricardo Rubio | EUROPA PRESS

El Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, impulsó este miércoles la creación de una nueva comisión de investigación, sobre la gestión de RTVE, que se suma a las otras seis que ha promovido hasta el momento en la Cámara Alta. Su pleno aprobó este miércoles con 144 votos a favor del PP y dos de Vox, y una abstención de UPN, esta comisión que tiene como objetivo investigar la gestión directiva, financiera y patrimonial de RTVE, y el cumplimiento de su misión de servicio público.

El resto de fuerzas, aunque estuvieron presentes en el debate, no participaron en la votación en señal de protesta porque, según argumentaron, no ven necesaria su creación cuando ya existe una comisión mixta de control parlamentario del ente público. Una comisión en la que comparece de forma mensual el presidente de la corporación, José Pablo López, que salió a colación en varios momentos del debate, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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«Activismo y propaganda»

«La han convertido en Telepedro, y muestra de ello es la parrilla de los programas de infoentretenimiento, que se ha convertido en un altavoz de opiniones polarizadas, que proyectan ideas que secundan en el Gobierno, con pocas voces disconformes [...]. Esto no es periodismo, se llama activismo y propaganda política pagada con el dinero de todos», afirmó la senadora del PP Miriam Bravo. También su compañera Cristina Díaz insistió en que el ente es un «servicio público que se ha puesto al servicio del poder» y a este «deterioro», apostilló, se enfrentan los trabajadores de la corporación, a algunos de los cuales —denunció—, los que «no resultan cómodos, se les está apartando, mientras se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder», agregó. Una denuncia que se sumó al supuesto desvío de recursos públicos que, aseguró, se está produciendo hacia productoras externas «amigas y afines a la Moncloa», como a las dudas sobre determinados fichajes y formulas contractuales Ambas coincidieron en la idea de que RTVE «no es un medio privado», sino público, «sometido a pluralismo, neutralidad y objetividad por mandato marco», y «no pertenece al Gobierno».

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«¿Al servicio de todos?»

Los populares quieren dirimir si la corporación «sigue estando al servicio de todos» o está «cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función».

Las intervenciones de Bravo y Díaz no gustaron al socialista Alfonso Gil, quien cree que lo que pretende el PP es «antidemocrático» porque quieren «amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en RTVE». «Quieren vulnerar el Enfa, un reglamento europeo que protege la libertad de prensa», espetó el senador a Díaz, a quien le recordó la gestión del PP de los medios públicos en las comunidades en las que gobierna, también sus índices de audiencia frente a las de TVE, y sus ataques a algunos de los presentadores de la tele pública.