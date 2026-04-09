Piden 24 años de cárcel para un policía de Benalmádena por presuntos abusos a tres sobrinas menores
COLPISA / REDACCIÓN
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El acusado supuestamente se valía de la confianza familiar para quedarse al cuidado de las niñas y agredirlas sexualmente simulando que que eran juegos, de acuerdo con la Fiscalía09 abr 2026 . Actualizado a las 08:48 h.
Un agente de la Policía Local de Benalmádena se enfrenta a la petición de 24 años de prisión como acusado de cometer presuntos abusos sexuales continuados sobre tres sobrinas menores. Según el escrito de calificación provisional