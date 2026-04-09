Un juzgado de Palencia declara nula la sanción impuesta por la dirección de Vox a un concejal crítico

Emilio Polo, concejal de Vox en Palencia

Un juzgado de Palencia estimó este jueves íntegramente la demanda presentada por Emilio Polo, concejal de Vox en el Ayuntamiento, y declaró nula la sanción disciplinaria que el partido le impuso en mayo del 2025, consistente en la suspensión de sus derechos como afiliado y la inhabilitación para desempeñar cargos internos durante cuatro años. El magistrado considera que dicha sanción vulneró los derechos fundamentales del demandante, en particular la libertad ideológica y el derecho de asociación.

La resolución judicial, dictada el 25 de marzo del 2026, anula el acuerdo adoptado por el Comité de Garantías de Vox al entender que la conducta sancionada —la asistencia del afiliado a una reunión titulada Mesa Pro Refundación de Vox— carecía de la entidad suficiente para justificar una medida disciplinaria de tal gravedad. El juez subraya que no consta que el demandante promoviera el acto, firmara manifiestos críticos ni realizara declaraciones públicas contra la formación, limitándose su actuación a una presencia pasiva en un encuentro con cobertura mediática.

En la sentencia, el magistrado recuerda la doctrina constitucional sobre el control judicial de la potestad disciplinaria de los partidos políticos y destaca que la afiliación a una organización política no puede implicar la renuncia a derechos fundamentales. Aunque reconoce el derecho de los partidos a preservar su cohesión interna y su capacidad de organizarse, señala que esta facultad encuentra límites cuando entra en conflicto con derechos constitucionalmente protegidos de los afiliados.

El fallo considera desproporcionada la sanción impuesta, al suponer en la práctica la exclusión casi total del afectado de la vida política interna del partido por el mero hecho de asistir a un acto crítico, sin participación activa ni expresiones públicas contrarias a Vox. En consecuencia, el juzgado ordena la restitución de todos los derechos del demandante como afiliado. Asimismo, la sentencia impone las costas del procedimiento al partido Vox, al ser desestimadas sus alegaciones. Contra la resolución cabe recurso de apelación ante el órgano judicial competente.

Numerosos casos abiertos

La sentencia del juzgado palentino supone un peligroso precedente para las decisiones adoptadas por el comité de garantías de Vox, que tiene abiertos numerosos frentes disciplinarios contra cargos públicos y figuras históricas del partido que se han revelado contra las decisiones adoptadas por la dirección política. Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros, fundadores de Vox, ya anunciaron que recurrirán en los tribunales los expedientes de expulsión que tienen abiertos.

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En varias entrevistas e informaciones el nutrido grupo de díscolos, entre los que se encuentran cargos de Murcia y de Castilla y León, acusan a Santiago Abascal y a la dirección de conseguir fondos de forma ilegal por lo que exigieron hacer una «revisión completa de la arquitectura interna» de la formación.

La denuncia más grave la hizo el que fuera líder de Vox en Castilla y León y ex vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. «Abascal se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría [...]. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar», aseguró en El Mundo, donde también lamenta la «guerra sucia que sufren quienes se atreven a discrepar mínimamente».