La Guardia Civil cuestiona la cualificación y supervisión de los técnicos que validaron las soldaduras de Adamuz
MADRID / COLPISA
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El informe del instituto armado revela «incongruencias» documentales y expresa sudas sobre firmas, ausencia de inspectores y la experiencia de los especialistas durante la renovación del tramo09 abr 2026 . Actualizado a las 08:41 h.
La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, cuestiona abiertamente la cualificación, la