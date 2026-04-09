La Guardia Civil cuestiona la cualificación y supervisión de los técnicos que validaron las soldaduras de Adamuz

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz
Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS

El informe del instituto armado revela «incongruencias» documentales y expresa sudas sobre firmas, ausencia de inspectores y la experiencia de los especialistas durante la renovación del tramo

09 abr 2026 . Actualizado a las 08:41 h.

La investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, cuestiona abiertamente la cualificación, la

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