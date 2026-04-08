El Gobierno niega la financiación irregular del PSOE tras la declaración del hermano de Koldo

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La cuestión no se dilucida en este juicio, sino que se investiga en el Tribunal Supremo. Pero la declaración de Joseba, el hermano de Koldo García, en la que aseguró que él recibía sobres con dinero en metálico en la sede de Ferraz destinados a su hermano, a pesar de que ninguno de los dos ocupaba un cargo en el partido, hizo que ayer el Gobierno saliera a negar la existencia de financiación irregular en el PSOE. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, negó cualquier irregularidad en la financiación del partido. Indicó que la veracidad de los testimonios que prestan los testigos en el juicio tiene que ser valorada por los tribunales. «No las debemos valorar nosotros, que tenemos que respetar la actuación de la justicia en este momento», dijo sobre las declaraciones de Joseba García.

Asco ante la corrupción

«Todo lo que hemos conocido hasta la fecha nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del PSOE», sostuvo el ministro. Defendió que las cuentas del partido están validadas, estudiadas y analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas y por auditorías externas, además de por la nueva secretaria de organización. Y que esas cuentas se han entregado a la justicia desde el año 2017. «Nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular», insistió.

Bolaños aseguró que al Gobierno le «asquea y repugna» cualquier tipo de corrupción, tanto si se trata de comportamientos individuales como si es una trama organizada para cometer delitos que tapen otros delitos, en referencia al caso Kitchen. Pero admitió que en el Ejecutivo les «avergüenza más la de cargos que hayan sido nombrados por el PSOE». «Estoy convencido de que tanto el Supremo como la Audiencia Nacional van a impartir justicia», concluyó.

También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que las finanzas del PSOE «están sometidas a controles internos muy exhaustivos» y al Tribunal de Cuentas. Expresó su «tranquilidad» ya que «nada apunta a ningún tipo de financiación irregular por parte del PSOE».

Saiz expresó su preocupación por la «desafección» y el «descrédito» que produce en la política la corrupción. Explicó que ella «acompaña» esta «sensación de indignación y de enfado», aunque también «con la claridad de que no todos» los partidos se comportan «igual ante cualquier atisbo de corrupción». «Somos los primeros interesados en que la justicia llegue hasta el final y se deriven todas las responsabilidades», dijo.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió al PSOE que le facilitara la «relación de pagos en metálicos» y los justificantes de dichos pagos desde el 2017 al 2024. El magistrado investiga la contabilidad del partido y la disposición de metálico en la sede del PSOE, después de que el juez del Supremo Leopoldo Puente pidiera esclarecer los pagos a Ábalos y Koldo García, que, a su juicio, podían derivar en un delito de blanqueo de capitales.