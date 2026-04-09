El etarra Josu Ternera vuelve a los juzgados de París a la espera de su posible extradición a España

Josu Ternera en París, antes de asistir a la vista YOAN VALAT | EFE

Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, ha vuelto este jueves a los juzgados de París. El exjefe de ETA ha sido citado en el Tribunal de Apelaciones acusado de «asociación de malhechores terrorista», una vista que se extenderá hasta mañana y de la que depende su futura extradición a España. Según la acusación, sus huellas fueron encontradas en el 2002 en escondites de ETA en el suroeste de Francia, en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, así como en un vehículo.

El terrorista fue detenido en el 2019 en los Alpes franceses, tras 16 años prófugo. El caso por el que comparece ahora no es nuevo. De hecho, ya fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en el 2010, y posteriormente a siete años en apelación. Pero como estas penas se habían dictado en su ausencia pudo solicitar un nuevo juicio presencial.

El juicio se aplazó en el 2021 por irregularidades en el expediente y en otra ocasión por motivos de salud, pero también porque la defensa exige que la Fiscalía cite como testigos al abogado sudafricano Brian Currin y a un antiguo alto cargo del Ejército Republicano Irlandés (IRA), Gerry Kelly. Ambos fueron mediadores internacionales en las negociaciones que condujeron a la autodisolución de ETA, y en las que Ternera «desempeñó un papel activo y central», según su abogado, Laurent Pasquet-Marinacce.

Ternera se juega mucho en este juicio porque en el 2020 la Corte de Casación aceptó el principio de su extradición solicitada por Madrid, una vez concluidos los procedimientos judiciales franceses. La justicia española lo reclama como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas.