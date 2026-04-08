Los equipos negociadores de PP y Vox en Aragón escenifican en público por primera vez un encuentro

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero (d), al término del encuentro de los equipos negociadores de Vox y Partido Popular en el Hotel Zentral AVE de Zaragoza, a 8 de abril de 2026, en Zaragoza. Ramón Comet | EUROPAPRESS

Justo dos meses después de las elecciones anticipadas en Aragón, PP y Vox hacen pública una reunión entre ambas formaciones en un hotel en Zaragoza. Es la primera vez que hablan abiertamente de un encuentro para llegar a un acuerdo que tiene una fecha límite: el 3 de mayo. Ese domingo es el último día disponible para presentar a una sesión de investidura al candidato a presidir la Diputación General de Aragón.

PP y Vox acordaron la publicación de un texto común en la que anunciaban esta reunión. En ella participaron cargos autonómicos y nacionales de ambos partidos. En la formación ultraconservadora primó la representación de la calle Bambú, con el portavoz de vivienda, Carlos Hernández Quero, el de economía, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis. Estuvo presente el exvicepresidente autonómico y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, que opta a recuperar este puesto en el Ejecutivo maño.

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Marta Varela, la jefa de Gabinete de Feijoo, fue la cuota de la calle Génova reunida en el hotel zaragozano. El resto eran el presidente en funciones, Jorge Azcón, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López y la vicepresidenta Mar Vaquero. Esta última insistió en que queda margen de tiempo hasta el 3 de mayo y que las negociaciones se llevan «a fuego lento». Nolasco, por su parte, destacó que «hay voluntad de acuerdo».

Un día después de los comicios, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, definió las peticiones del partido para fraguar un nuevo pacto de Gobierno: reducción de «la inmigración ilegal y desordenada», bajada de impuesto y el fin del «adoctrinamiento en las aulas». Además, Fúster insistió en que la intención de Vox era la de volver a la Diputación General de Aragón. La cúpula nacional decidió en julio del 2024 salir de los Ejecutivos autonómicos. Alegaron entonces que el PP, con el que compartían mandato, aceptaba acoger a menores migrantes.

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Extremadura

Populares y voxistas tienen todavía pendiente cerrar un acuerdo similar en Extremadura, cuyos comicios fueron los primeros de esta serie de elecciones. Se dieron el 21 de diciembre. La presienta, María Guardiola, que ya se sometió a una sesión fallida de investidura, apeló a «la discreción y la lealtad» en las negociaciones. Según remarcaron fuentes de Vox a Efe, existe mayor sintonía para llegar a un acuerdo en las conversaciones en clave extremeña.