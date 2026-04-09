Dos testigos confirman la entrega de 90.000 euros en bolsas en la sede del PSOE

Carmen Pano a su llegada este jueves al Tribunal Supremo donde prosigue el juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia Sergio Pérez | EFE

«Se hicieron dos pagos de 45.000 euros cada uno». La empresaria Carmen Pano fue taxativa este jueves al afirmar que entregó personalmente bolsas con dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Durante su testimonio como testigo en el juicio por el caso de las mascarillas, Pano ratificó lo que ya había declarado en sede judicial: que ella personalmente hizo entrega de esas bolsas con dinero que le había dado el comisionista Víctor de Aldama. Según describió, cuando hizo la primera entrega, trasladándose en un taxi, en la sede socialista la esperaba «un señor» nada más salir del ascensor, a quien entregó el dinero sin saber quién era ni a qué se destinaba. En la segunda ocasión, llegó a Ferraz en su coche, conducido por su chófer, Álvaro Gallego.

En ambas ocasiones portaba, según aclaró, billetes de 50 y de 100 euros que iban en una bolsa de plástico introducida a su vez en otra de papel marrón «tipo Zara». Su testimonio fue corroborado punto por punto por el conductor y amigo suyo, que declaró haber llevado a Pano a Ferraz. «Ella cruzó la calle y salió sin la bolsa. Yo no sé a quién se la entregó». Gallego aclaró que sabía lo que decía. Sabía que lo que la empresaria llevaba era dinero porque miró «de reojo» y vio que «era una bolsa de plástico transparente dentro de otra con asas de color marrón» y que ahí se veían «tacos de billetes».

El testigo fue más lejos y aseguró que ese dinero, por lo que había escuchado, se iba a destinar a pagar a cambio de obtener una licencia para la empresa Villafuel para operar en el mercado de hidrocarburos, algo que, según precisó, «iba a costar 600.000 euros».

Pano aclaró que el empresario Claudio Rivas, investigado al igual que ella en el caso Hidrocarburos, era quien le hacía transferencias que luego ella sacaba en efectivo de su cuenta y se lo entregaba a Aldama, y que fue este último quien le pidió como un favor que llevara el dinero a la sede socialista. En total, indicó, Rivas le entregó 600.000 euros.

Medio millón a Aldama y Koldo

Pano afirmó también que Rivas, socio de Aldama, fue quien compró un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) porque el comisionista dijo que la licencia se iba a conseguir, pero que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, «quería una casa». Preguntada de forma precisa por el fiscal si la compra de esa residencia era «la respuesta a esa petición del ministro» por su mediación para adquirir la licencia, contestó categóricamente que sí.

La hija de Pano y expareja de Aldama, Leonor González Pano, declaró que el comisionista le dijo que él mismo y Koldo García fueron a la casa del dueño de Air Europa, Juan José Hidalgo, y este les entregó medio millón de euros como comisión por el rescate de la aerolínea. Ese pago se produjo el 2 de noviembre del 2020, un día antes de que se hiciera oficial el rescate.