El chófer de Pano ratifica en el Supremo que la empresaria entregó «tacos de dinero» en Ferraz

Álvaro Gallego, el chófer que supuestamente llevó a Carmen Pano a la sede del PSOE, a su llegada este jueves al Tribunal Supremo donde prosigue el juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas Sergio Pérez | EFE

Las sombras sobre las cuentas del PSOE volvieron a aparecer, por segunda vez, en el juicio del Supremo, después de que en la sesión inaugural de esta vista oral el hermano de Koldo García afirmara que él, que nada tenía que ver con el partido, también recogía dinero en efectivo en Ferraz. Este jueves, de nuevo la sede socialista se convirtió en el epicentro de la vista oral contra José Luis Ábalos, su exasesor y Víctor de Aldama después de que Álvaro Gallego, «amigo» y chófer de Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó bolsas cargadas de dinero a la sede socialista de Ferraz por orden de Víctor de Aldama, ratificara en la sala que él mismo, en diciembre del 2020, acompañó a Pano entregar en el cuartel general de los socialistas «tacos de dinero».

Según la versión que Pano ha mantenido ya en instrucción, tanto ante la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, en el 2020 se desplazó en dos ocasiones a la sede nacional del PSOE para entregar sendas bolsas cargadas con 90.000 euros.

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Pano, que está investigada en el caso hidrocarburos —la otra gran causa que salpica a De Aldama por el fraude tributario de más de 231 millones—, sostiene que la primera entrega de dinero en Ferraz se produjo a mediados de octubre del 2020. Ella misma llevó 45.000 euros al despacho de De Aldama, en la calle Alfonso XII de Madrid, procedentes de la mano derecha de este, Claudio Rivas, quien está imputado igualmente en la trama de las gasolineras.

Fue entonces —siempre de acuerdo con la versión de Pano— cuando De Aldama le pidió el favor de que llevara directamente ese dinero a la sede nacional socialista porque él no podía abandonar el despacho. Las instrucciones que recibió del cabecilla de la trama corrupta fueron que metiera el dinero en una bolsa de plástico y esta en una de papel, y que subiera a la segunda planta, donde ya la estarían esperando. La única indicación adicional fue que debía decir que iba de parte de Víctor de Aldama.

Segunda planta

En esa primera ocasión, Pano llegó al edificio socialista —detalló ella misma en sus anteriores declaraciones judiciales— en un taxi contratado por el empresario, se identificó en el puesto de seguridad y el vigilante que franqueaba la entrada la acompañó en ascensor hasta la segunda planta. Allí hizo la entrega del efectivo a un varón que no conocía. Después se marchó de la sede en el mismo taxi en el que llegó.

Según declaró en su momento, Pano repitió la misma operación a finales de octubre del 2020, cuando de nuevo hizo una entrega de 45.000 euros de parte de Rivas a De Aldama (una remesa a la que inicialmente faltaban 10.000 euros, que Rivas no había incluido) y que, de nuevo, el cabecilla de la trama le pidió que llevara al edificio de la calle Ferraz. Fue en esta segunda ocasión, según mantiene la empresaria, cuando el traslado lo realizó en el coche del propio Claudio Rivas, un Audi modelo Q3, conducido por Álvaro Gallego, el chófer que hoy también está llamado a declarar ante el Supremo.

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Gallego, en su declaración en instrucción, relató ante el instructor que en esa ocasión no subió al interior del edificio con la empresaria, ya que la esperó abajo, aparcado en doble fila en la cercana calle Pintor Rosales, paralela a Ferraz. Desde ese lugar, admitió, no vio físicamente cómo la empresaria entraba en la sede del PSOE, pero sí observó que llevaba una bolsa con «tacos» de billetes de 50 euros, repartidos en fajos de 5.000 euros. Y que, cuando volvió al coche diez minutos después, Pano «salió sin bolsas».

El conductor especificó —a preguntas del fiscal Luis Pastor— que Carmen Pano portaba el dinero en una bolsa blanca que, a su vez, se encontraba dentro de un envase de cartón. Cuando fue repreguntado sobre si llegó a ver el metálico, el testigo insistió en que sí, que vio «tacos de 50», pero no pudo precisar la cifra. «No sé cuánto había, a mí no me daban explicaciones», apostilló.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si Pano realizó esos pagos a cambio de que Claudio Rivas consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas, Villafuel S.L. Esta firma está en el centro de la estafa de hidrocarburos que investiga Santiago Pedraz.