La Audiencia Nacional ya investiga los pagos en metálico en Ferraz y la supuesta entrega de dinero en bolsas en la sede del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico en la sede del PSOE y las supuestas entregas de dinero en Ferraz. BENITO ORDOÑEZ

El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo versa sobre la supuesta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19, en el que están acusados el exministro de