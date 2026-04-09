La Audiencia Nacional ya investiga los pagos en metálico en Ferraz y la supuesta entrega de dinero en bolsas en la sede del PSOE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico en la sede del PSOE y las supuestas entregas de dinero en Ferraz.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en metálico en la sede del PSOE y las supuestas entregas de dinero en Ferraz. BENITO ORDOÑEZ

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