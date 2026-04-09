La Audiencia Nacional ya investiga los pagos en metálico en Ferraz y la supuesta entrega de dinero en bolsas en la sede del PSOE
MADRID / LA VOZ
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Las sesiones del juicio por la trama corrupción en la compra de mascarillas afloran testimonios sobre las cuentas del Partido Socialista09 abr 2026 . Actualizado a las 20:53 h.
El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo versa sobre la supuesta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia del covid-19, en el que están acusados el exministro de