El asesor de Plus Ultra y pagador de Zapatero rechaza declarar en el Senado por su imputación
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Julio Martínez comparece en la comisión del caso Koldo y reprocha que no se valorase su situación médica para no acudir a la citación09 abr 2026 . Actualizado a las 12:26 h.
El empresario Julio Martínez Martínez ha rechazado declarar en la comisión de investigación del caso Koldo. Pese al intento de ausentarse por causas médicas del que fuera asesor externo de la compañía aérea Plus Ultra y