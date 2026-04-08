Miss Asturias, la amiga de Ábalos, declara que en su horario de trabajo iba a la biblioteca a «leer libros»

Atlas

Si en la primera sesión del juicio por el caso de las mascarillas el protagonismo fue para la expareja del exministro José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, y su gato, llamado Ratón, este miércoles la presencia estelar correspondió a otra amiga íntima del también exsecretario de organización del PSOE: Claudia Montes. La que fue declarada Miss Asturias en el año 2017 sorprendió al asegurar que su relación con Ábalos era «virtual» y que, a pesar de que fue colocada para trabajar en la empresa pública Logirail, dependiente de Renfe, el exministro en ningún momento le dijo que la hubiera «enchufado». A diferencia de Jésica, Montes aseguró que sí acudía a su puesto de trabajo. Pero precisó que, dado que le asignaron un lugar de trabajo sin ordenador y de cara a la pared, se dedicó a «ir a la biblioteca de Oviedo a coger libros y aprovechar para leer». Casi siempre sobre trenes, para formarse. Y lo hacía, según precisó al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, en su horario laboral.

«Miedo» a Koldo García

Montes declaró que Koldo García era su «jefe», pero con Ábalos hablaba a diario como amiga. Fue Koldo quien la contactó para que enviara el currículo y se presentara a las entrevistas para empezar a trabajar en esa empresa. Antes de declarar, aseguró ante la prensa que tenía «miedo» de que Koldo la intimidara «con la mirada». Montes conoció a Ábalos en el 2019, en un mitin del PSOE en Gijón, siendo madre soltera y estando en paro, por lo que le comentó su situación al exministro, que fue quien le facilitó los canales para solicitar empleo en Logirail. Iniciaron entonces una relación de «amistad» primero y luego «virtual».

Al contrario de lo que hizo con Koldo, defendió a Ábalos asegurando que este la ayudó a «culturizarse» un poco «en el tema de la política». Explicó que puede demostrar que trabajó porque se levantaba «a las cuatro o las cinco de la mañana» y subía todos los días a las redes fotos de su desayuno. Dejó de acudir a su puesto de trabajo cuando estuvo de baja por acoso laboral. Según afirmó, el director de Renfe quería que trabajara en «la oficina de arriba» y el de Logirail en la de abajo, «sin escritorio ni nada y de cara a la pared». Fue entonces cuando comentó a Ábalos su situación.

El entonces director gerente de Logirail, José Ángel Menéndez, declaró antes que ella y afirmó que decidió abrirle un expediente disciplinario por no asistir a su puesto de trabajo. Montes conectó entonces con Koldo, transmitiéndole que tenía «un disgusto horrible». Poco después, Menéndez fue apartado de su cargo y trasladado a otro en el que no tenía responsabilidad sobre Montes. Preguntado por si relacionaba ese traslado con la apertura de expediente a la amiga de Ábalos, indicó que nadie le dio nunca una explicación de los motivos.

Cambio de puesto y más sueldo

Su sucesor en el cargo, Óscar Gómez Barbero, justificó, sin embargo, que Montes no acudiera a trabajar porque «no era un lugar adecuado, en una planta baja junto a una escalera». Se le cambió de puesto de trabajo y se le subió el sueldo. El expresidente de Renfe Isaías Táboas declaró que fue Koldo el que le envió el currículo de Montes. Aseguró que la contratación fue legal y que no recibió presiones de Koldo, aunque este le avisó de que había «algún lío» con Montes y luego le informaron de que eso se había solucionado. En la instrucción consta un mensaje de Táboas a Koldo con el siguiente texto: «El problema de Gijón arreglado». El ex subdirector de Gestión Administrativa de Adif Ignacio Zaldívar, declaró que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le avisó de que «el ministro» la llamó para decirle que estaban «molestando» a Jéssca Rodríguez en Ineco