Albares tampoco explica el acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar al Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este jueves que el acuerdo sobre Gibraltar es histórico porque «cierra el brexit» y abre «una nueva etapa» entre España y el Reino Unido. Además, es histórico porque «implicará la caída de la verja, el último muro de Europa continental», declaró el ministro en la comparecencia en el Congreso para dar cuenta de un acuerdo del que no desveló el contenido.

Según Albares, con este pacto —que se firmó el 11 de junio del año pasado y cuya aplicación provisional se ha pospuesto hasta el 15 de julio— España ha logrado todos los objetivos marcados.

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En primer lugar, garantizar la movilidad de personas y mercancías; en segundo lugar, eliminar todas las distorsiones y las desigualdades y, en tercer lugar, blindar la reclamación de soberanía, aunque no ofreció dato alguno sobre cómo se alcanzarán esos objetivos.

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El acuerdo será, además, según Albares, «un antes y un después» en términos de estabilidad, de prosperidad y de bienestar en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar.

Petición de apoyo

Albares animó a todos los grupos políticos de España a estar «a la altura de su país y de los ciudadanos» y a votar en el Parlamento Europeo a favor de un acuerdo «beneficioso» para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa.

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De los grupos políticos, el PP fue el único que criticó el acuerdo y atacó al Gobierno por no haber reclamado ni tan siquiera un período de transición en la cosoberanía del Peñón. Solo se han dado «pasos atrás», lamentó el diputado popular Carlos Floriano, que acusó al Ejecutivo de haberse entregado «sin pedir nada a cambio» y de haber reconocido de facto la soberanía británica en un territorio reclamado por España. El diputado del PP reprochó también al ministro que, mientras los diputados ingleses sí podrán votar el acuerdo, no podrán hacerlo los españoles porque el Gobierno «ha preferido» que no se pronuncien. «No se han enterado de la oportunidad que nos daba el brexit: ocultan algo, hay algún interés espurio», aseguró Floriano, quien puso también en duda los beneficios del acuerdo para los ciudadanos del campo de Gibraltar.