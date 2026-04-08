Turull descarta el apoyo de Junts al decreto de prórroga de los alquileres

El secretario general de JxCat, Jordi Turull. Quique García | EFE

«Hay comunidades que se pueden permitir cosas gracias a la solidaridad impuesta a los catalanes que aquí no nos podemos permitir». La frase es del secretario general de Junts, Jordi Turull, que este miércoles ha ejemplificado el retorno de Junts al espacio históricamente ocupado por Convergencia con un discurso a medida del argumentario tradicional de Jordi Pujol, desde el agravio territorial a la crítica contra la presión fiscal excesiva o el castigo a la propiedad privada.

Especialmente en el ámbito de la vivienda, en el que Turull ha dejado claro que Junts no apoyará el decreto de prórroga de los alquileres impuesto por Sumar, que el Congreso debe convalidar en las próximas semanas. El número dos de Junts ha denunciado la «perversidad de quienes usan el sufrimiento de la gente vulnerable» para hacer política y ha reclamado «acabar las prórrogas» e «intentar que dejen de ser vulnerables. Los problemas no se tienen que suspender, se tienen que resolver» ha zanjado.

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Turull respondía así a Sumar, que insiste en que agotará todas las vías de negociación con los independentistas catalanes para evitar que caiga el decreto de prórroga de los alquileres que impuso en el marco del escudo social aprobado por el Gobierno frente a las consecuencias de la Guerra en Oriente Próximo. Desde Junts recuerdan que el decreto no se puede modificar en su trámite parlamentario cuando a su juicio el texto aprobado por el Ejecutivo «se tendría que reformar de arriba abajo» para garantizar el cobro de los alquileres a los propietarios, como sucede en el País Vasco.

El número dos de Junts ha arremetido además contra el «infierno fiscal» socialista en Cataluña, pero evita pedir elecciones tanto en Cataluña como en España. «No pensamos en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones» ha argumentado para evitar reclamar un adelanto electoral a Salvador Illa o Pedro Sánchez. Adelantos de los que Junts no quiere oír hablar mientras no se haya clarificado la situación de Carles Puigdemont con la aplicación de la Ley de amnistía.

Un «infierno fiscal»

Pese a ello, el independentista no ha ahorrado reproches a los socialistas, a los que responsabiliza de la presión fiscal que sufren las «clases medias y trabajadoras» catalanas, a las que definido como el auténtico motor de un Estado del bienestar en crisis por el ahogo al que se ven sometidos. Se trata de un «infierno fiscal» sostenido por el PSC tras su alianza con los Comunes, argumenta Turull, aunque Illa lleva un año y medio en el poder y la presión fiscal no ha dejado de crecer durante los años en los que Junts formó parte del gobierno catalán junto a ERC y la CUP.