Tensión entre Ábalos y Aldama, momentos de humor y silencios espesos durante el juicio

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, con gafas de sol y mascarilla para no ser identificada. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

La tensión entre José Luis Ábalos y Víctor de Aldama era evidente. Ambos coincidieron a la entrada en la sala y ni siquiera cruzaron las miradas. Luego se sentaron en el banquillo de los acusados, separados por un agente de policía. Koldo García estaba sentado al lado de Ábalos, pero tampoco había comunicación entre ellos. El exasesor del exministro, nervioso y gesticulante ante algunas de las afirmaciones de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, miraba al suelo, concentrado, durante la mayor parte de la vista. Ambos tomaban notas sobre lo que escuchaban en unos folios que solicitaron a sus defensas. Aldama mantenía un semblante más relajado e incluso se permitió sonreír en algunos pasajes del juicio.

«Me he levantado a las tres»

Dentro de la gravedad, hubo también momentos de distensión, como cuando Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, admitió estar «un poco espeso». «Me he levantado a las tres de la mañana para venir aquí», indicó para justificar el hecho de que no contestara a algunas de las preguntas que le planteaban.

Un silencio también espeso invadió la sala cuando el abogado de Ábalos, Marino Turiel, comenzó, titubeante, una pregunta dirigida a Jéssica Rodríguez: «¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?». «Es que no sé cómo explicarlo», añadió, utilizando luego el término «prostitución». «No se preocupe, yo le contesto», replicó decidida la testigo, que dijo ser «dentista» y que antes de eso, cuando estaba estudiando, era «azafata de imagen».

La expareja de Ábalos llegó al juicio con una mascarilla, gafas de sol y peluca para evitar ser identificada por la prensa. El tribunal decidió de que su rostro no fuera captado por las cámaras para preservar su intimidad y ella prescindió de esos elementos durante su declaración.