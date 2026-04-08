Radiografía de las Fuerzas Armadas: «El Ejército se tiene que nutrir de gente joven. Sin unidades de combate, ¿dónde vas?»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las FAS asumen el reto de gestionar ahora el doble de presupuesto, con el déficit de reclutamientos como uno de sus deberes pendientes25 abr 2026 . Actualizado a las 17:39 h.
España tiene uno de los 20 ejércitos con mayor potencial del mundo. Está en el puesto 17º del ránking del último informe de Global Firepower. Dentro de la OTAN, y según el mismo documento, es