Radiografía de las Fuerzas Armadas: «El Ejército se tiene que nutrir de gente joven. Sin unidades de combate, ¿dónde vas?»

Vista de la llegada del contingente formado por cien militares que aterrizó el 21 de marzo por la tarde a Melilla desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), tras haber sido evacuados de Irak a raíz de la guerra en Irán. Giner | EFE

España tiene uno de los 20 ejércitos con mayor potencial del mundo. Está en el puesto 17º del ránking del último informe de Global Firepower. Dentro de la OTAN, y según el mismo documento, es