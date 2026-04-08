Radiografía de las Fuerzas Armadas: «El Ejército se tiene que nutrir de gente joven. Sin unidades de combate, ¿dónde vas?»

Carlos Peralta
C. Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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Vista de la llegada del contingente formado por cien militares que aterrizó el 21 de marzo por la tarde a Melilla desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), tras haber sido evacuados de Irak a raíz de la guerra en Irán.
Vista de la llegada del contingente formado por cien militares que aterrizó el 21 de marzo por la tarde a Melilla desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), tras haber sido evacuados de Irak a raíz de la guerra en Irán. Giner | EFE

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25 abr 2026 . Actualizado a las 17:39 h.

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