El PNV reclama un informe internacional sobre el «Guernica» e insiste en la cesión

El «Guernica», expuesto en el Museo Reina Sofía Fernando Calvo | EFE

El Gobierno vasco no se dio por enterado de la respuesta negativa dada por el Ejecutivo central a su petición de traslado del Guernica a Bilbao y este miércoles redobló su presión sobre Pedro Sánchez para que aborde personalmente este tema y no se lo quite de en medio con el informe técnico elaborado por los especialistas del Museo Reina Sofía.

Así lo expresó la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El Gobierno vasco no quiere saber cuál es el estado de conservación de la obra — «eso ya lo conocemos», dijo-. Lo que reclama ahora es avanzar y analizar qué recursos técnicos y tecnológicos serían necesarios para afrontar el traslado. «Se tiene que dar esa voluntad política», insistió la representante nacionalista en una entrevista en Onda Cero, en la que afirmó que «con voluntad política muchas veces se evitan los problemas técnicos que pueda haber». Vaquero aseguró que no pone en duda los informes técnicos de los conservadores del Reina Sofía que desaconsejan mover el cuadro, pero reclama que especialistas internacionales den también su opinión sobre el posible traslado.

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Vaquero recordó que el cuadro «ha viajado por medio mundo» hasta acabar en Madrid en 1992 y no moverse de allí desde entonces por las dificultades de conservación apuntadas. «Han pasado un montón de años desde 1992 y las técnicas han mejorado», dijo, por lo que Vaquero insistió en realizar un estudio «en profundidad» con técnicos internacionales y expertos en el traslado de obras de arte. «Cosas más difíciles hemos visto», dijo. «Este Gobierno muchas veces dice que no se puede hacer una cosa que al final se hace», recordó.

Datos concluyentes

El ministro de Cultura descartó el martes en el Senado el traslado de la obra de Picasso al País Vasco y aludió al contundente informe de los técnicos del Museo Reina Sofía. Los expertos de la pinacoteca madrileña, que se encargan de mantener día a día el lienzo, y por lo tanto los mejores conocedores de su estado actual, aseguran en sus conclusiones que la obra podría sufrir daños de consideración si se mueve de su actual emplazamiento. «Se desaconseja rotundamente su traslado», exponen los especialistas, que a lo largo de 16 páginas detallan las vicisitudes sufridas por el cuadro a lo largo de sus 89 años de vida y su situación actual. «El cuadro actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales», concluyen los técnicos.