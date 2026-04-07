Nuevos wasaps señalan a Nadia Calviño y María Jesús Montero en el rescate de Plus Ultra

María Jesús Montero, exministra de Hacienda, y Nadia Calviño, exvicepresidenta de Asuntos Económicos, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS | M. FERNÁNDEZ

El rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le concedieron 53 millones de euros, generó diferencias de criterio entre el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, y los de Economía, en manos de Nadia Calviño, y Hacienda, cuya titular era María Jesús Montero. En un cruce de mensajes de WhatsApp publicado en El Mundo, el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, número dos de Ábalos, le dice al exministro que debería trasladarle a Pedro Sánchez que «tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra» y que la SEPI estaba «fuera de control».

Ábalos le contestó que no lo haría porque eso supondría indisponerse con Hacienda. «En el tema Plus Ultra, quienes lanzaron balones fuera fueron Economía y Hacienda, y se quisieron quitar de en medio, pero son los imputados», dice Saura en otro mensaje a Ábalos el 10 de agosto de 2021, un mes después de su salida del Gobierno, en referencia a las sospechas que ya suscitaba ese rescate. Este martes, Montero minimizó esos mensajes señalando que se trata de «la política del siglo XXI de bulos y mentiras». Añadió que el rescate de Plus Ultra «ha tenido todos los informes favorables» de órganos de fiscalización y de la Comisión Europea.