El hermano de Koldo admite que recibió sobres con dinero en metálico en Ferraz

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él. J.J. GUILLÉN / EFE

El juicio en el Tribunal Supremo por la primera causa del caso Koldo, que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, comenzó este martes con declaraciones de testigos. Joseba García, hermano de Koldo, admitió haber acudido «dos veces» a la sede socialista de Ferraz para recoger en mano sobres con dinero destinados a su hermano. «Me decían ‘con quién ha quedado, dónde va'», relató, explicando que él indicaba que había quedado con Celia (trabajadora del PSOE) y que, una vez con ella, esta le decía: «toma, aquí tienes el dinero». Y, una vez recibido, él se lo entregaba a Patricia Úriz, exesposa de Koldo.

Joseba García negó haber solicitado la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa Ineco, adscrita al Ministerio de Transportes, en la que él trabajaba. «La conozco una vez en Ineco. Ni la contraté, ni solicité su contratación ni la conocía de nada», insistió.

Antes que él declaró Víctor Ábalos, hijo del exsecretario de organización del PSOE, que negó haber utilizado lenguaje en clave ni sistemas encriptados para hablar con Koldo. Según dijo, cuando ambos se referían a «café» en conversaciones grabadas, no aludían a esos medios encriptados, sino realmente al café, porque a Koldo le gusta mucho y él viajaba reiteradamente a Colombia.

Negó también ser el «custodio» del dinero de su padre y aseguró que le hizo «un préstamo de 20.000 euros». «Yo no soy custodio de nadie, todo lo que le he dado a mi padre procede de mis ingresos», recalcó.

Jéssica Rodríguez admitió que Ábalos le dijo que «mirara casas» y eligiera la que le gustara. Sobre si creía que el alquiler lo pagaba Ábalos, dijo que «pensaba» que sí, aunque el contrato estaba firmado por Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama. Respecto a su trabajo en las empresas Ineco y Tragsatec, admitió que no llegó a trabajar realmente. Le explicaron que tenía que decir que era auxiliar de Joseba García. Y, cuando ella le preguntó si necesitaba algo, García contestó que no. «Me fui para casa y ya está», concluyó.

Reconoció haber acompañado al exministro en viajes oficiales y que este le entregaba dinero en ocasiones. Una vez rota en 2019 su relación con Ábalos —porque este no quería divorciarse de su esposa mientras fuera ministro—, él le dijo que no se preocupara porque, mientras siguiera estudiando, podría continuar viviendo en ese piso, porque, además, por él adoptó «un gato». Según relató, Ábalos se sentía «culpable» por haberla hecho cambiar de vida y «no cumplió las promesas» que le hizo. Preguntada por el abogado de Ábalos si era cierto que se dedicaba «a la prostitución», contestó: «No, soy dentista y estoy colegiada».

Virginia Barbancho, exresponsable de Tragsatec, declaró que cuando insistió en que Jéssica fichara la llamó Ignacio Zaldivar, exalto cargo de Adif, para decirle que la «dejara en paz».

El ministro y expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, negaron en su declaración por escrito haber intervenido en la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama.