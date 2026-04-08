La Guardia Civil concluye que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltaron las alertas

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz
Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen

El ADIF registró la fractura del carril 22 horas antes del siniestro pero un defecto en la configuración de los sistemas de seguridad impidió que se activaran las alarmas automáticas

08 abr 2026 . Actualizado a las 12:50 h.

Los últimos informes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba remitidos a la jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz concluyen que la infraestructura registró señales

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