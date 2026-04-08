La Guardia Civil concluye que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltaron las alertas

Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen

Los últimos informes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba remitidos a la jueza de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz concluyen que la infraestructura registró señales