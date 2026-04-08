Feijoo se compromete a bajar los impuestos en su primer año de Gobierno o si no dimitirá

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene este miércoles en el foro Pagas más, recibes menos. FERNANDO VILLAR | EFE

Coincidiendo este miércoles con el inicio en España de la campaña de la renta, Alberto Núñez Feijoo enmendó la política fiscal del Ejecutivo que, según denunció, «cruje» a impuestos, «atraca» a los autónomos y «asfixia» a la clase media. Una situación «injusta» que el líder del PP se comprometió a revertir en su primer año de Gobierno con una bajada generalizada de impuestos o si no dimitirá. «En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno», aseguró durante la clausura de un acto organizado por su partido bajo el lema Pagas más, recibes menos. Contra el infierno fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.

El jefe de los populares cree que hay margen para bajar impuestos y mejorar los servicios públicos y, por ello, planea rebajar el IRPF una vez que llegue a la Moncloa, así como a bonificar los cuatro primeros años de este impuesto en el caso de empleos ocupados por jóvenes.

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Entre sus pretensiones está también eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales y trabajar para que todas las comunidades, y no solo las gobernadas por su partido, bonifiquen el impuesto de sucesiones. En definitiva, un «modelo fiscal adaptado al siglo XXI» con el que transformar una economía nueva, que pondrá a disposición de los españoles antes de las próximas elecciones generales. «Con menos impuestos —insistió— se puede recaudar más».

Una rebajas impositivas que podrían sufragarse, explicó Feijoo, con un recorte del gasto público, que «algunos organismos cifran en más de 40.000 millones de euros», pero que se compromete a auditar si los españoles le dan su confianza en las urnas para conocer «el dato definifivo».

El líder del PP cifró en más de cien los tributos creados por Sánchez en sus ochos años en el Gobierno provocando un «infierno fiscal» que no se ha traducido en mayores facilidades para llegar a fin de mes y con el que, denunció, Sánchez busca «tapar su debilidad política», sin mayoría suficiente en el Congreso y mientras sigue en el Tribunal Supremo el juicio por el caso Koldo, con el que fuera su número dos, José Luis Ábalos, sentado en el banquillo de los acusados.

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Cálculo «torticero· del PP

Fuentes del Ministerio de Hacienda cuestionaron este cálculo «torticero» porque omite todas las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo progresista y señalan que, utilizando esas misma metodología, el PP de Mariano Rajoy «elevó 137 veces los impuestos» durante su etapa al frente del Gobierno.