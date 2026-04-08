Claudia Montes asegura temer que Koldo la «intimide con la mirada» durante el juicio por el caso de las mascarillas

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Este miércoles comienza la segunda jornada del juicio por el caso de las mascarillas contra Ábalos, Koldo García y Aldama. El proceso legal se retoma con la declaración de Claudia Montes, ex Miss Asturias y amiga de José Luis Ábalos. Montes explicará ante el Tribunal Supremo cómo acabó contratada en Logirail, una empresa pública, gracias, supuestamente, al exministro. A su llegada a las puertas de la sede del Supremo, ha defendido que su currículo es verdadero y que llega tranquila al juicio, si bien poco después admitió que Koldo le pone nerviosa y teme que la «intimide con la mirada», en declaraciones recogidas por la agencia Atlas. Preguntada por Ábalos, asegura que no tiene ganas de verle.

El juicio por el caso Koldo comenzó ayer, martes, con las declaraciones de los tres principales acusados, el exministro José Luis Ábalos; el que fuera su asesor, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama. El proceso legal dilucidará si los 53 millones en compras de mascarillas a Soluciones de Gestión entrañan ilegalidades.

En el caso de Claudia Montes, se investiga si fue contratada por la empresa pública Logirail, en la que estuvo empleada durante dos años, gracias a sus contactos con Ábalos. En mayo del 2025, llegó a reconocer que efectivamente pidió ayuda al exministro para que la colocara, pero que fue Koldo García personalmente, quien movió los hilos para que ella entrara a trabajar a la compañía. En respuesta a estas declaraciones, Ábalos emprendió acciones legales contra ella en septiembre del año pasado por calumnias e injurias.