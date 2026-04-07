Vox se abre a facilitar al PP la presidencia del Parlamento de Castilla y León

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Vox ha anunciado este martes que se abre a facilitar la designación del candidato que proponga el PP para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la próxima semana, un gesto de acercamiento a los populares en plenas negociaciones para formar gobiernos en esta comunidad, en Extremadura y en Aragón.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha adelantado la iniciativa de su partido, que de esta forma pretende «evitar que la mesa de la cámara caiga en manos del PSOE». Millán no ha afirmado explícitamente que votarán la propuesta del PP, pero tampoco ha asegurado que vayan a presentar un candidato alternativo. De hecho, el lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, subrayó que la formación no está interesada en ese cargo.

El calendario comienza a apretar a PP y Vox. La mesa del Parlamento de Castilla y León se votará el 14 de abril y la segunda votación para la investidura de María Guardiola, tras el fracaso del 3 de marzo, tendrá lugar el 4 de mayo.

Discrepancias

El guiño de este martes de Vox al PP no va, sin embargo, más allá. Millán ha reiterado que el partido de Santiago Abascal «no confía plenamente» en los populares «porque dicen una cosa y luego hacen otra» y de nuevo, ha vuelto a acusar Génova de poner piedras en las ruedas de la negociación de los ejecutivos autonómicos, aunque no ha concretado los puntos de discrepancia entre las dos formaciones.

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«Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos», ha declarado Millán, que ha indicado que el objetivo de su partido es que se cierren los acuerdos «cuanto antes», pero ha evitado detallar cuáles son ahora mismo los obstáculos. «Nosotros no negociamos en ruedas de prensa. No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible», ha aseverado.