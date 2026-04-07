Juan Carlos I recibirá en Francia un premio literario por sus memorias

Juan Carlos I, el pasado domingo en la plaza de La Maestranza de Sevilla Julio Muñoz | EFE

El rey emérito Juan Carlos I recibirá este sábado en París un premio por su libro Reconciliación, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional, informaron este martes los organizadores. Juan Carlos I ofrece en su libro «una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica», manifestó en un comunicado la Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza el premio Político del Año desde 1991 junto a la Asamblea Nacional francesa. Esta autobiografía fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español) y está escrita en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray.

Se trata de un premio «especial», concedido por el jurado de la 35 edición al margen de las cuatro categorías de estos galardones anuales, precisó a la agencia Efe una portavoz de Lire la société. El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio. Juan Carlos I y Laurence Debray estarán presentes en la ceremonia del próximo sábado en París, según los organizadores.

El premio especial del jurado de la Jornada del Libro Político reconoce obras o personalidades cuya contribución permite iluminar de forma excepcional las grandes transformaciones políticas contemporáneas, según los organizadores. Bajo el lema S’engager (Comprometerse), la 35ª edición de la jornada propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público.

En Reconciliación, el soberano emérito revisita su recorrido en un ejercicio de memoria que busca contribuir a la comprensión de ese periodo histórico, indicó Lire la société en su comunicado. En el libro, el monarca aborda situaciones críticas y controvertidas de su reinado, entre las que destaca su relación con la empresaria alemana Corinna Larsen, que califica como «un error que lamento de manera muy amarga». El monarca dedica más de un centenar de páginas a la accidentada última década de su vida, marcada por su abdicación tras el escándalo en el 2012 por la escapada en Botsuana cazando elefantes con su amante Corinna Larsen: «Esa relación (con la empresaria alemana) fue un error que lamento de manera muy amarga. Tuvo un impacto desastroso sobre mi reinado y sobre la vida de mi familia». Juan Carlos reconoce que esa relación extraconyugal «dañó» su «reputación a ojos de los españoles». Y compara la presión que sufrió entonces con «una caza al hombre» en que se reveló «como una presa fácil».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Juan Carlos I culpa de su salida de España al Gobierno y habla de caza de brujas en sus memorias ATLAS TV

«Puede parecer banal, muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente. Para mí, ella tuvo un impacto nocivo en mi reinado y en mi vida familiar. Ella erosionó la armonía y la estabilidad de esos dos aspectos esenciales de mi existencia, conduciéndome finalmente a tomar la difícil decisión de abandonar España», agrega el rey emérito en el libro.«Empañó mi reputación ante los españoles. En esta cacería, me convertí en una presa fácil. Pero esta es la debilidad de un hombre. Nunca interfirió en mis preocupaciones de rey con su país», termina explicando.

No obstante, el emérito asegura que su abdicación era una decisión en la que estuvo «reflexionando durante mucho tiempo, sin hablarlo con nadie». «Una vez la tomé, era irrevocable», dice. «Algunos intentaron disuadirme, pero estaba convencido de que era lo mejor para los intereses de mi país», añade. Además, Juan Carlos presume de que antes de su coronación en el 2014 «el príncipe heredero era el mejor preparado de Europa. No quería que se desecara esperando su momento». Y también saca pecho de que «el país que dejé, a pesar de sus problemas coyunturales, no tenía nada que ver con la España que había heredado en 1975».

Regatas en Sanxenxo

El rey emérito se desplazó el lunes por la tarde a Cascais procedente de Sevilla tras asistir el domingo a una corrida de toros en La Maestranza. Juan Carlos I, que ha pernoctado en Sevilla, ha descendido del avión, un charter privado de alquiler, cerca de las 13:30 horas (hora española) en el aeropuerto portugués donde le esperaba un coche. Está previsto que tras su estancia en Portugal Juan Carlos I participe en la regata que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo. La regata a la que acudirá el rey emérito se celebrará en las aguas de la entrada de la ría de Pontevedra los días 18 y 19 de este mes, aunque es previsible que su presencia a Sanxenxo se produzca ya unos días antes, como es habitual cuando Juan Carlos I acude a la capital turística de las Rías Baixas. El programa de la visita no se conoce porque se trata de una actividad de carácter privado y, por lo tanto, no hay agenda oficial. La primera de las jornadas de la liga tuvo lugar en marzo y el Bribón se alzó con la victoria, un objetivo que su tripulación quiere seguir revalidando en esta nueva cita deportiva.

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Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi desde el 2020, no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. El rey emérito se perdió la primera cita del 2026 en Sanxenxo el mes pasado al cancelar su viaje desde Abu Dabi por la situación en Oriente Medio.