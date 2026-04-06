El PSOE reclama suspender el juicio de Kitchen para investigar a Cospedal

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz; el que fuera su número dos, Francisco Martínez; el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, en primera fila, de izquierda a derecha, ayer en la Audiencia Nacional, en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). Pool | EUROPAPRESS

La representación legal del PSOE en el juicio por la operación Kitchen, donde el partido ejerce la acusación popular, solicitó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional la suspensión de la vista oral para que se investigue a la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, reclamó esta medida durante las cuestiones previas dirimidas en la primera sesión, en las que solicitó la anulación del auto de apertura del juicio oral a través de la «retracción de las actuaciones» respecto a la línea de investigación sobreseída, por la que ambos, Cospedal y su expareja, fueron declarados imputados en un primer momento.

La letrada defendió la necesidad de ahondar en la «conexión política» de la supuesta trama y volver a investigar a Cospedal y a su exmarido, que fueron imputados brevemente en el 2021 y para quienes posteriormente el juez instructor Manuel García Castellón archivó la causa con el aval de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Considero que tiene que haber aquí otras personas», sostuvo Pascual, pidiendo la incorporación como pruebas de tres archivos de audio hallados por la Policía Judicial, entre los que se encontrarían llamadas telefónicas entre la exdirigente popular y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal acusado en el juicio por dirigir el operativo parapolicial de espionaje contra Luis Bárcenas.

Para la defensora del PSOE, Cospedal «fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno», Mariano Rajoy, del «éxito de la operación de destrucción de pruebas». Además, reclamó al tribunal presidido por Teresa Palacios que se acuerde llamar al PP como partícipe a título lucrativo argumentando que «es beneficiario de la actividad objeto de juicio», o bien «se le traiga» como responsable civil subsidiario. Esta petición debería ser resuelta por el tribunal antes de comenzar la fase testifical, prevista para la semana que viene. No obstante, otra Sala de la Audiencia Nacional ya confirmó que Cospedal y su marido no serían juzgados por falta de indicios, pese a estos audios incorporados a la causa en los que se escucha a la exministra decirle a Villarejo en el 2013 que había que parar la publicación de las «libretitas» de Bárcenas, en referencia a sus papeles sobre la contabilidad secreta del PP.

Leer más: Rajoy y Cospedal testificarán el 23 de abril en el juicio por la operación Kitchen

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que se sienta en el banquillo de los acusados, también pidió la «nulidad parcial» del auto de apertura de juicio oral porque «no hay ningún indicio» de que el asalto al domicilio de Bárcenas en el 2013 estuviera «directamente relacionado con la operación Kitchen» y solicitó que este hecho se investigue por separado. Asimismo, reclamó la declaración de falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos, al observar «una falta absoluta de conexidad» entre los hechos del caso Tandem o Villarejo, y la pieza separada Kitchen, que era un operativo parapolicial orquestado por Interior para «sustraer información comprometedora» para algunos dirigentes del PP que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El comisario jubilado Villarejo se pone la toga para defenderse como abogado

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, la pieza central del caso Kitchen, no se sentará en el banquillo de los acusados a pesar de ser el principal imputado y enfrentarse a una petición de cárcel de 19 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Como ya hizo en otros juicios del dominado caso Tándem (caso Villarejo), el controvertido ex mando policial, de 74 años, tiró de toga y se sentó ayer en el estrado reservado a los letrados de la defensa en la sede de la Audiencia Nacional. Y es que Villarejo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, al menos desde el 2020, está colegiado en Madrid, lo que le permitió participar como letrado en varias de las vistas que le atañen, hasta el punto de interrogar a testigos. En alguna ocasión, incluso, fue reprendido por la sala por la dualidad de sus papeles, ya que a veces era su abogado el que preguntaba y otras veces lo hacía él.

Leer más: Comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la operación Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas que sienta a la cúpula de Interior del PP

Nada más salir de prisión provisional en el 2020, se personó en la Audiencia Nacional en calidad de codefensor con idea de ejercer su propia defensa, y desde diciembre del 2021 ejerce este rol en juicios por la macrocausa que lleva su nombre. Con el comienzo de la vista oral de la operación Kitchen, no es extraño que acabe preguntando también a los acusados en su condición de abogado. Una imagen muy potente para un juicio de gran calado político.