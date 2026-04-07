El primer gran caso de corrupción de la era Sánchez llega a juicio con Ábalos

Ábalos, en el Tribunal Supremo, el pasado mes de febrero. JJ Guillén | EFE

Pistoletazo de salida al viacrucis judicial del PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. La vista oral del caso de las mascarillas —que comienza este martes contra el exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama— prevé más de un centenar de horas de juicio durante trece días, desde este martes hasta el 30 de abril. Además de los tres imputados por el presunto cobro de comisiones por la venta de material sanitario en plena pandemia, serán llamados a declarar 74 testigos y 23 peritos y guardias civiles en sesiones de mañana y tarde.

La secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a las elecciones a la Junta del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, justificó ayer sus wasaps a Ábalos, publicados por El Mundo, porque eran «mensajes cariñosos en un momento en el que no se conocía la situación de esta persona». En una entrevista en RNE, la sevillana defendió que estos mensajes entre «compañeros» de partido «no tienen nada que ver con el caso de las mascarillas» que desde hoy juzga el Tribunal Supremo. Montero destacó que el Ejecutivo supo de la situación del exministro «en el momento en el que empezó a ser investigado», y apuntó que a cualquier ciudadano se le podrían encontrar mensajes que, «sacados de contexto», podrían ser objeto de «interpretación». Además, incidió en que no se ha hallado «absolutamente nada» ni en esta correspondencia ni el resto de la investigación que involucre a otros miembros del Gobierno de coalición con el caso de las mascarillas, y reconoció que los casos de corrupción «producen un enorme desasosiego» a la sociedad, pero, dijo, «lo importante es cómo se combaten». Coincidió con ella la ministra de Sanidad, Mónica García, en que la corrupción es repugnante «venga de donde venga, y sea de quien sea».

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Desde el PP, su vicesecretario general de economía, Juan Bravo, sostuvo que lo que ahora se está conociendo sobre el caso Koldo forma parte de la «producción natural de la corrupción y el dinero metálico corriendo por Ferraz». En una comparecencia ante los medios posterior a la reunión del comité de dirección del partido, Bravo concluyó que «el clan Sánchez tiene que responder a 400 años de cárcel, que es la solicitud que tienen, y a un botín de más de mil millones de euros», y recordó que «todo eso es el entorno de Sánchez, que también tiene a su mujer y a su hermano procesados».

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Rueda: «Que caia o peso da lei»

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó que, en el caso Ábalos, «axuíza a persoas que, aínda que xa non están no Goberno, vincula a outras do Executivo, empezando polo presidente». En la rueda de prensa posterior a la celebración del consello de la Xunta de este lunes, el mandatario dijo que quien tiene que hablar «é a Xustiza». «Se hai culpables e se acreditan delitos, que caia o peso da lei sobre os dous casos», afirmó, en alusión al caso de las mascarillas y a la supuesta operación de espionaje conocida como Kitchen.