El PP avisa de que no se va a dejar 'tomar el pelo' y cita de nuevo en el Senado a la mujer de Cerdán el 16 de abril

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de España, Alicia García Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El plantón este lunes por segunda vez al Senado de la mujer de Santos Cerdán no ha gustado en el PP, que no afloja la presión e insiste en volver a citar para la próxima semana, el 16 de abril, a Francisca Muñoz. Los populares avisan de que no se dejarán «tomar el pelo» después de que la esposa del que fuera secretario de Organización del PSOE enviara un informe médico para justificar su ausencia, coincidiendo con la publicación de unas fotos del matrimonio disfrutando del final de la Semana Santa en Navarra. «Es una burla a la Cámara alta y a los españoles. Es otra prueba más del desprecio con el que el sanchismo trata a las instituciones y a la verdad», denunció este martes la portavoz del partido en el Senado, Alicia García. La formación de Alberto Núñez Feijóo también estudia la posibilidad de llamar a la comisión a la facultativa que firmó el escrito en el que se apoya Muñoz para no comparecer en el Senado, o designar un perito médico que compruebe la veracidad de un informe médico que considera una coartada. «Por mucho que quieran esconder cómo se gastaba la mujer de Cerdán el dinero procedente de las mordidas en grandes almacenes, la verdad —remarcó García— saldrá a la luz».

Los populares están dispuestos a «llegar hasta el final» para «conocer la verdad» sobre la presunta trama encabezada por el que fuera secretario de Organización del PSOE que, según los informes de la UCO, cobraba comisiones ilegales del 2 % por adjudicaciones de obra pública. Pero no es el único frente abierto y centrarán también el tiro en las próximas semanas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), detrás de la cual «se encontraba María Jesús Montero». Lo hacen, además, a las puertas de la campaña andaluza, donde la exvicepresidenta primera del Gobierno es candidata. «La SEPI estaba al servicio de intereses que nada tenían que ver con el interés general», aseveró este martes García, sin querer desvelar todavía cuándo se citará a Montero en la comisión creada expresamente en el Senado. El PP considera que «todo apunta» a que esta sociedad pública fue «el centro del ecosistema de corrupción sanchista» y que Montero tendrá que «explicar quién impulsó, si hubo presiones, con qué criterio se actuó y quién decidió acelerar determinadas operaciones» relacionadas con los rescates millonarios de empresas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La SEPI, «fuera de control»

Ante la citación de Montero en esta comisión de investigación, los socialistas han formulado una denuncia ante la Junta Electoral Central contra el PP y su portavoz en el Senado. Lo hacen por «anunciar la comparecencia de Montero justo antes de la campaña electoral», por demostrar una «estrategia coordinada institucional y electoral y el uso de recursos públicos con finalidad electoral». «La citaremos cuando toque y lo anunciaremos cuando corresponda», respondió García tras la junta de portavoces en la Cámara alta.

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La senadora avanzó además que la próxima semana están previstas las comparecencias de la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y de su vicepresidente, Bartolomé Lora. Además de ellos, ha anunciado que también será interrogado el expresidente del ente, Vicente Fernández, a quien Montero nombró en 2018 y al que la UCO detuvo el pasado diciembre, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con un notable aumento patrimonial. La exvicepresidenta negó entonces que Fernández perteneciese a su «entorno» e incluso llegó a referirse a él como «ese señor» con el que «no despachaba» desde hace «más de seis años». No negó que fuese ella quien lo situó en el cargo en el que estuvo desde junio del 2018 hasta octubre del 2019 y al que accedió porque daba el perfil al haber ejercido como interventor en la Junta, en la que Montero fue consejera de Hacienda, y formaba parte del cuerpo de letrados de la administración andaluza.