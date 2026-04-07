Maíllo evita el choque con Iglesias aunque tilda de «excelente» el acuerdo con Podemos en Andalucía

La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la Presidencia de la Junta. Jose Manuel Vidal | EFE

Con la coalición con Podemos para el 17M ya cerrada y registrada a tiempo, el líder de Izquierda Unida y cabeza de lista de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha evitado este martes ir al choque con Pablo Iglesias. El fundador del partido morado había desdeñado el día anterior el acuerdo alcanzado el viernes, casi sobre la bocina, en Andalucía y por el que los de Ione Belarra concurrirán a los comicios autonómicos de mayo junto a IU y Sumar sin posibilidad de obtener escaño alguno. «Hay gente indignada», advirtió.

Maíllo, en cambio, ha defendido que su propuesta electoral se pone «al servicio de un mandato popular» que demandaba unidad. De esta forma, se ha mostrado optimista y ha reivindicado que la candidatura que él encabeza genera esperanza para que haya un cambio de Gobierno en Andalucía. Aparte, el líder de IU ha subrayado que la militancia y la dirección de Podemos en Andalucía refrendó el acuerdo para volver a formar parte de esta candidatura unitaria.

El coordinador federal de IU fue designado candidato de la coalición -ocupará el primer puesto de la lista de Por Andalucía por Sevilla- el pasado 20 de noviembre. Cuestionado de nuevo por las críticas de Iglesias sobre que la elección de Maíllo sin primarias, este reivindicó que su designación «ha sido un proceso democrático, de consenso y unanimidad».

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A partir de esa reflexión sobre su elección, ha apelado al «mandato popular de unidad» que hay tras la coalición Por Andalucía, para llamar entonces a que su «esfuerzo» lo van a concentrar en «dar solución a los problemas de la vivienda, de una sanidad pública que Moreno y el Partido Popular ha destrozado o de una educación que vuelve a ser de pago».

La meta de los cinco escaños

De hecho, en el giro que Podemos protagonizó la semana pasada a su política de alianzas, que hasta los varapalos electorales en Aragón y Castilla y León -obtuvieron cero escaños en ambas citas- había pasado por un veto a Sumar, aceptaban sin rechistar a Maíllo como candidato en Andalucía, algo que, finalmente, se plasmó en el acuerdo electoral.

En una entrevista en Antena 3, el dirigente de IU se ha mostrado convencido de que Por Andalucía superará los cinco escaños obtenidos en el 2022 y ha defendido que la coalición permitirá que «todas las organizaciones» estén presentes en el Parlamento autonómico, incluido Podemos.