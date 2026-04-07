Koldo García dice que presentará pruebas que «van a reventar el juicio» por el caso de las mascarillas y llama «mentiroso» a Aldama

Koldo García, en una imagen de archivo FERNANDO VILLAR | EFE

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado este martes por la mañana que el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama es «tonto» y un «mentiroso». De hecho, ha precisado que a él no le ha dado «nada jamás» y «no hay ninguna prueba que lo demuestre». Por el contrario, ha añadido que él si va a presentar pruebas que van a «reventar» el juicio. Koldo García ha enviado a La Mirada Crítica un audio desde prisión, recogido por Europa Press, poco antes de que dé comienzo el juicio en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

El exasesor ha dicho estar «tranquilo» y, aunque dice que la situación es «complicada», asegura que va a demostrar «las cosas» y lo va a hacer «de verdad» y no con «las fantasías» que han contado otras personas, en referencia a Víctor de Aldama. Koldo García ha asegurando que Aldama «se inventa las pruebas» y ha afirmado que la única verdad que ha dicho es que «ha estafado no sé cuantos millones a todos los españoles para vivir a costa» de ellos.

Koldo García también ha acusado a Aldama de intentar «justificar un delito con el dinero de todos los españoles mintiendo sobre otras personas que lo único que han hecho es ayudar en lo que han podido». Por eso, ha dicho que hay que dejar a la Policía que actúe. «Vamos a demostrar que somos totalmente inocentes», ha exclamado.

Anticorrupción defiende que sus acciones tuvieron «ánimo de enriquecimiento»

Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito. Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro —desde junio del 2018— para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario. Todo ello, a su juicio, con «ánimo de enriquecimiento».

En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres «acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Y destaca que eran «apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios» de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.