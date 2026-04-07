Iglesias desdeña a Sumar, y apuesta por la vía de Irene Montero y Gabriel Rufián

Pablo Iglesias, en una imagen de archivo NACHO GALLEGO

El exvicepresidente Pablo Iglesias aseguró que Podemos, con su pacto con IU y Sumar para las elecciones en Andalucía, ha hecho una «renuncia» para reimpulsarse, y defendió el tándem entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la eurodiputada morada Irene Montero, para relanzar a la izquierda alternativa. «En la política muchas veces hay que hacer renuncias, muchas veces hay que, como se dice en el lenguaje militar, entregar una plaza para después decir: “Ahora vamos a ver la próxima que viene”. Y la próxima que viene pues va a aparecer como otros elementos», dijo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Iglesias subrayó que el acto del 9 de abril de Rufián y Montero refleja una especie de tándem de dos liderazgos en la izquierda, aunque sean de partidos diferentes, y que genera ilusión de crear una izquierda que se contraponga al PSOE.

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Una «sorpresa» en las generales

El exvicepresidente señaló que este tipo de actos y la opción de alianzas de la izquierda soberanista y estatal en Cataluña pueden generar una movilización que lleve a que la izquierda se ilusione y pueda dar «una sorpresa» en las elecciones generales. Y denunció que, bajo su criterio, percibe que PSOE y Sumar se creen cada vez menos que puedan repetir Gobierno de coalición y encuadra en ese estado de ánimo la renuncia a repetir como candidata de Yolanda Díaz.

En esa parálisis también lanzó un dardo a IU y a la actitud de los socialistas. «Yo jamás he escuchado a María Jesús Montero, ni a nadie del PSOE, dedicar los elogios, el cariño y el amor que le dedicaba a Antonio Maíllo. Así hablaban de Cristina Almeida o de Diego López Garrido. Yo no me imagino a nadie del PSOE diciendo de Anguita lo que han dicho de Maíllo», dijo .

Sobre el futuro de Rufián, tras el no de ERC y EH Bildu a su plan, el exlíder de Podemos aseguró que «tiene básicamente dos caminos: convencer a su partido de que buscar algún tipo de alianza en Cataluña con otro tipo de fuerzas políticas de ámbito estatal, aunque el acuerdo se circunscriba en Cataluña, puede ser bueno para después generar otras dinámicas a nivel estatal».