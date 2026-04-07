El hijo de Ábalos niega ser el testaferro de su padre: «No soy el custodio de nada ni de nadie»

Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Víctor Ábalos sería el custodio del dinero en efectivo que podría pertenecer a Ábalos». La afirmación rotunda de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en octubre del 2025 en uno de sus informes más densos fue la que llevó este martes a Víctor Ábalos, el primogénito del exdirigente socialista, a convertirse en el primer testigo del juicio contra su padre.

Y en el Supremo, el hijo del exministro hizo todo lo posible y más por tratar de echarle un capote a su padre, empezando por negar la mayor de forma tajante y reiterada: «No soy el custodio de nada ni nadie», afirmó Ábalos Jr, desmintiendo la expresión literal de la Guardia Civil.

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En su intervención, el testigo sostuvo que todo el trasiego de fondos entre él y su progenitor, sobre todo entre el 2022 y el 2024, tuvo su origen exclusivamente en «préstamos» entre ambos o, directamente, era dinero que el hijo, de sus propios ahorros, entregó al exministro cuando este comenzó a tener una «situación económica lamentable» tras su divorcio su última mujer, Carolina Perles.

Según Víctor Ábalos, todo el dinero que le allegó al exsecretario general de organización del PSOE provenían de sus «ingresos provenientes» de su empresa de «consultaría internacional» que realizaba, sobre todo, en Colombia. «Nada opaco», insistió el testigo, quien dijo desconocer la cantidad exacta que le ha prestado a su progenitor en los últimos años y que este no le ha devuelto.

«No sé cuánto le he prestado en total». «Yo no tengo dinero de nadie. Le he ido facilitando dinero cuando lo ha necesitado. No soy custodio del dinero de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es porque es familia y hay que cuidarle», se enrocó el vástago de quien fuera mano derecha en el PSOE de Pedro Sánchez.

«Yo no le doy a mi padre nada empresas de Colombia», negó Víctor de Aldama desmintiendo en ese punto otra de las sospechas deslizadas por la UCO en sus atestados: que el dinero negro que la trama habría entregado al exministro estaría oculto en el país sudamericano gracias a la ayuda de su hijo. «Es falso. No existen pagos mensuales ni por cuenta bancaria», reiteró.