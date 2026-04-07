La Fiscalía se opone a suspender el juicio de la Kitchen para poder investigar a Cospedal

La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, este martes en un acto en Madrid Alberto Ortega | EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen que no suspenda el juicio para devolver las actuaciones a la fase de instrucción, tal y como pidió ayer la representación legal del PSOE, y poder investigar así a María Dolores de Cospedal, quien fuera secretaria general del PP en el momento de los hechos (2013-2015). El representante del ministerio público ha respondido así a una de las peticiones formuladas en la sesión del lunes, en el marco de las cuestiones previas del juicio por el espionaje policial sin aval judicial a Luis Bárcenas, quien fuera tesorero nacional de los populares.

Considera el fiscal anticorrupción que devolver las actuaciones a la fase inicial y encausar a la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, tal y como había pedido la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular, «solo puede afectar» a aquellas personas que para quienes se acordó la apertura de juicio oral, ya que se dilataría más si cabe la celebración de un nuevo juicio.

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La postura del fiscal se ha conocido en el comienzo de la segunda sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional. Se trata de determinar las responsabilidades penales en el operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para robar información sensible a Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido. Entre otros, están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.

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En la primera sesión, que tuvo lugar este lunes, las defensas de los acusados solicitaron la anulación del juicio por supuestos defectos en el período de instrucción, esgrimiendo motivos como la falta de competencia del tribunal para juzgar los hechos, la prórroga «injustificada» del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza Kitchen y el caso Tándem, el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo.

También reclamaron la anulación de pruebas clave como archivos de audio supuestamente grabados por Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial, aduciendo que fueron obtenidas de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad.

El PSOE, por su parte, solicitó la suspensión del juicio y la retroacción de las actuaciones para imputar a Cospedal y su exmarido, que llegaron a estar investigados en el 2021 pero para quienes finalmente se archivó la causa, y, de ese modo, indagar en la «conexión política» de la supuesta trama, y también el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo.

Respuesta a las defensas

En la segunda sesión del juicio, también enfocada en las cuestiones previas, el representante del ministerio fiscal ha afirmado que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí es competente para juzgar los hechos, negando asimismo que no exista conexión entre Kitchen y Tándem. «Se trata del órgano objetivamente competente» para enjuiciar los hechos, ha resumido.

Respecto a la prórroga del secreto de sumario, el fiscal ha dicho que «no se produce indefensión si las diligencias de investigación se han podido practicar una vez que se alza el secreto de sumario». Así, ha negado que los acusados hayan sufrido «ningún perjuicio real y efectivo» al derecho de defensa.

«No se causa ninguna indefensión, no se produce ninguna indefensión al investigado si este ha podido preparar su defensa y ejercerla sin limitación», ha agregado. Sobre la impugnación de los audios vinculados a Villarejo, el representante del Ministerio Fiscal ha afirmado que constituyen «una prueba plenamente válida» porque no se obtuvieron «con vulneración de ningún derecho fundamental», manifestando asimismo que «no se puede exigir» a estos archivos «las mismas garantías que a los archivos obtenidos en los volcados» en aquellos casos en los que se acuerdan intervenciones telefónicas.

También ha rebatido otro de los argumentos esgrimidos por las defensas, que cuestionaron la veracidad de estos archivos y su posible manipulación. «Que esos archivos sean copias o no, que se hayan editado o no, no es una cuestión que afecte a los derechos fundamentales. (...) Es una cuestión que afectará a la fiabilidad que ofrezca ese material probatorio, pero, desde luego, no es prueba nula», ha indicado. Posteriormente, la Abogacía del Estado y la letrada de la familia Bárcenas se han adherido a las argumentaciones expresadas por la Fiscalía.