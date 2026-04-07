Apuñala a los padres de su expareja tras irrumpir en su casa con un machete en Málaga

Guardia Civil

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar y detener a un hombre que, presuntamente, irrumpió armado con un machete de grandes dimensiones y el rostro oculto en el domicilio de su expareja, situado en el barrio malagueño de Las Castañetas. El individuo apuñaló a los padres de la mujer, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas del pasado sábado, día 4 de abril. El servicio de emergencias recibió varias llamadas de auxilio, tras lo que se movilizaron varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, así como los servicios sanitarios del 061. Supuestamente, un individuo acababa de acceder por la fuerza a un inmueble tras tirar la puerta abajo de una patada.

En el interior de la vivienda se encontraban varios miembros de la familia, entre los que, al parecer, también habría menores. Según el relato de las víctimas, el hombre esgrimió el machete y comenzó a gritar amenazas de muerte contra todos los presentes.

A pesar de que llevaba el rostro oculto -al parecer, con un pasamontañas o una careta, según expusieron-, la familia aseguró a los efectivos que lo habían reconocido y que se trataba del exmarido de la mujer, cuyos padres resultaron alcanzados por el arma blanca. La más perjudicada, según las fuentes, fue la progenitora, de 48 años, que sufrió un corte en uno de los brazos.

Tras socorrer a las víctimas y gestionar su traslado al hospital, los agentes procedieron a realizar las comprobaciones, descubriendo entonces que el padre de la joven —que acababa de ser agredido por el asaltante del pasamontañas—, de 51 años, tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a su mujer (la otra víctima herida). De ahí que fuera arrestado por un delito de quebrantamiento de condena. Durante la inspección de la vivienda, además, los agentes localizaron e intervinieron una escopeta.

Los hechos continúan bajo investigación policial para esclarecer los hechos y dar con el supuesto autor del asalto armado.