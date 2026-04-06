Vota y opina: ¿Crees que hay motivos reales para el traslado temporal del Guernica de Madrid al País Vasco?

El Guernica de Picasso

La presión del lendakari, Imanol Pradales, para conseguir el traslado temporal del Guernica de Madrid al País Vasco va en aumento. El Ejecutivo de Vitoria reprocha al Gobierno central que no facilite este movimiento que, a su juicio, «sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que le parece «una catetada» la propuesta, cuestionando que «si nos ponemos así, llevamos todas las obras de Picasso a Málaga, que es su origen». Y tú, ¿crees que hay motivos reales para el traslado temporal del Guernica de Madrid al País Vasco?

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