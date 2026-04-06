Prisión provisional por asestar dos machetazos a una mujer y disparar dos flechas al sobrino de esta en Canarias

Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

La autoridad judicial del Juzgado de Guardia de Arucas ha solicitado prisión preventiva comunicada y sin fianza para el hombre de 24 años que el pasado jueves 2 de abril atacó a una mujer, a la que asestó dos machetazos en la cabeza y tras esta agresión, cogió un arco y disparó dos flechas contra el sobrino de la víctima antes de emprender la huida. Se le acusa como presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y uno de tenencia de armas prohibidas.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Santidad, en Arucas, sobre las 16.00 horas del pasado jueves 2 de abril. En la vivienda convivían la mujer, de 60 años, su sobrino, de 30, y el ahora detenido, de 24, que presenta antecedentes psiquiátricos.

Una fuerte discusión entre los tres derivó en el ataque. El detenido cogió un machete y se lo clavó en la cabeza a la mujer, que fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro. Tras esta agresión, cogió un arco y le disparó dos flechas al sobrino de la víctima, que llegaron a impactar una en la cara con orificio de entrada y salida, y otra en el pecho, para luego salir huyendo de la casa. El sobrino fue operado de urgencia y se encuentra recuperándose de las heridas.